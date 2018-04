Un medic roman cooptat sa opereze la una dintre cele mai prestigioase clinici din lume, alaturi de medicul surorilor Kardashian

Dr. Felix Popescu a fost invitat sa opereze la una dintre cele mai prestigioase clinici din lume, American British Surgical & Medical Centre, aflata in Dubai, al carei director medical este Dr David Matlock, celebrul estetician care detine clinici in Beverly Hills si Los Angeles, prin mana caruia au trecut surorile Kardashian, dar si Megan Fox, Angelina Jolie, Amber Rose si multi altii.



La nivel national dr. Felix Popescu are in portofoliu persoane publice precum Catalin Botezatu (designer), Andrei Pavel (unul dintre antrenorii Simonei Halep), Dorian Popa (cantaret), Adrian Ungur (tenismen), Florin Mergea (tenismen), Stephan Pelger (designer), Cornel Pasat (coregraf), Rodion Camataru (detinator al ghetei de Aur, fost mare fotbalist) si multi altii.

Dr. Felix Popescu s-a implicat cu suflet si profesionalism si in ajutorarea victimelor teribilului incendiu de la Colectiv, operand gratuit victimele. Este singurul medic care s-a incumetat sa faca implant de par si sprancene pe piele arsa si grefata si sa aiba reusite spectaculoase. Cazurile Colectiv au ajuns subiectul unei teze medicale. Dr. Felix Popescu s-a ocupat sa scrie acest tratat pe care astazi il prezinta la congrese prestigioase in domeniu impartasind si altor medici din experienta lui.



"Este o onoare pentru mine sa fiu cooptat intr-o echipa medicala in care sunt specialisti prestigiosi din toata lumea. Am fost cooptat sa fac interventii de implant de barba si de sprancene in urma rezultatelor spectaculoase pe care clinica noastra din Romania. Faptul ca noi am reusit aici sa facem impanturi de par, sprancene si barba pe piele afectata grav de arsuri, si ca am avut o rata de succes atat de mare, a ajuns la urechile lor.

contureze fata, sa le redea increderea in ei, sa ii intinereasca (pentru ca pierderea parului este asimilata cu inaintarea in varsta chiar daca ea se produce la persoane tinere), ne-a ajutat sa intram in aceasta echipa fantastica. Este o mandrie pentru noi."



In prima faza medicul roman Felix Popescu v-a opera la celebra clinica de doua ori pe luna, timp de cateva zile, cu programari prestabilite.



"Clinica arata exceptional, abia m-am intors de acolo, am fost impreuna cu echipa mea de PR, noi tratam lucrurile cu seriozitate maxima, fie ca e intampla in tara sau in strainatate, am invatat ca asta conteaza enorm, am fost profund impresionati de locatie, dotarile de ultima generatie, dar, din punctul meu de vedere, calitatea specialistilor care

fac interventii acolo este cartea lor de vizita. Este o clinica de super lux, unde cu siguranta voi avea pe patul de

implant multe figuri importante de pe intreg mapamondul. Dar eu nu ma uit la fete, ma uit la par! Este o reusita profesionala care ne da incredere ca aici, intr-o tara mica, putem sa ne demonstram profesionalismul si putem sa le demonstram si altora ca Romania inca da specialisti buni in domeniul medical. Pentru mine ca roman e important

sa arat asta in lume".