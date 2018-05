Un american la Paris, Rhapsody in Blue (Fantasia, 2000) și Ucenicul vrăjitor (Fantasia, 1940) – partituri din celebre pelicule americane, pe scena Sălii Radio

Ați visat să dansați prin Paris precum Gene Kelly în pelicula ”Un american la Paris” sau să vă pierdeți printre zgârie norii din New York în timp vă răsună în urechi ”Rhapsody in Blue”, ambele compuse de Gershwin? Sau poate v-ați amuzat cu scamatoriile ucenicului vrăjitor interpretat de celebrul personaj Mickey Mouse în desenul animat ”Fantasia” (1940), realizat de Walt Disney? Dacă vă surâde oricare dintre aceste trei propuneri, grăbiți-vă să vă asigurați un loc la concertul programat vineri, 18 mai (ora 19.00), la Sala Radio.

Sub bagheta dirijorului de origine italiană DAVID CRESCENZI, Orchestra Națională Radio vă propune un concert cu un program special, construit în jurul a trei partituri ce au marcat istoria cinematografiei americane: cele două compoziții semnate de George Gershwin – ”Un american la Paris” și ”Rhapsody in Blue” și ”Ucenicul vrăjitor”, ce poartă semnătura compozitorului francez Paul Dukas.



Evenimentul este unul cu totul deosebit și datorită invitatului special pe afișul serii: tânărul pianist DANIEL PETRICĂ CIOBANU. La doar 27 de ani, muzicianul român este deja laureat al mai multor competiții de prestigiu, cum ar fi Concursul Internațional de Pian „Arthur Rubinstein” din Tel – Aviv (Israel), unul dintre cele mai exigente concursuri de profil, unde Daniel Ciobanu a fost distins cu premiul al doilea și cu premiul publicului. Concertele sale de debut au avut loc în săli prestigioase precum Carnegie Hall în New York și Wigmore Hall în Londra, pe lângă turnee în Japonia, China, Sudul Africii și Taiwan. Prezent pentru prima oară pe scena Sălii Radio, tânărul pianist va putea fi aplaudat în două dintre lucrările din repertoriul serii : ”Rhapsody in Blue” - Gershwin și Rapsodia pe o temă de Paganini pentru pian şi orchestră – Rachmaninov.



În 1951, studiourile MGM au lansat ”Un american la Paris”, în regia lui Vincente Minnelli, cu Gene Kelly and Leslie Caron, distins cu Premiul Oscar pentru cel mai bun film și care cuprindea mai multe fragmente din compozițiile lui Gershwin. Un portret al capitalei franceze în anii ’20 ai secolului trecut, ”Un american la Paris” are o istorie cel puțin inedită: lucrarea a fost schițată de Gershwin în capitala Franței, a fost orchestrată la Viena și premiera a fost prezentată de Filarmonica din New York (New York Philharmonic) în 1928, în celebra sală de concerte Carnegie Hall.



”Rhapsody in Blue” creată de Gershwin este adesea considerată un ”portret” muzical al New York-ului și a fost aleasă ca fond muzical al filmului de animație ”Fantasia 2000”, o continuare a studiourilor Disney a ”Fantasiei” originale create de Disney în 1940.

Gershwin mărturisea unuia dintre biografii săi că lucrarea este un fel de caleidoscop al Americii, cu toată diversitatea ei și nebunia marilor orașe. O îmbinare strălucită între jazz și muzica clasică, ”Rhapsody in Blue” a fost inițial compusă pentru pian și big band de jazz. Premiera a avut loc la New York în februarie 1924, a devenit un hit imediat și a fost prima compoziție americană care a intrat în repertoriul simfonic internațional.Bazat pe poemul lui Goethe cu același nume, ”Ucenicul vrăjitor” a devenit atât de cunoscut prin folosirea compoziției de către Walt Disney în desenul animat ”Fantasia”, realizat în 1940, în care îndrăgitul Mickey Mouse joacă rolul ucenicului, înregistrarea fiind realizată atunci sub bagheta apreciatului dirijor Leopold Stokowski.Biletele la concertele Orchestrelor şi Corurilor Radio sunt disponibile pe www.bilete.ro , în oficiile Poştei Române, în magazinele Inmedio semnalizate bilete.ro şi la Casa de bilete a Sălii Radio.