Um Ali - un desert arabesc delicios

Desertul “Um Ali” este una dintre cele mai populare dulciuri arabesti. E foarte aromat si consistent, nelipsit de la ocaziile speciale si de la restaurantele hotelurilor de 5 stele din lumea araba. Practic este o budinca de paine care se poate prepara din paine, cornuri, aluat de placinta sau aluat frantuzesc.

Exista mai multe legende referitoare la originea acestui desert. In timpul ocupatiei otomane sultanul care vana in delta Nilului a avut pofta de un desert. S-a oprit intr-un mic sat. Acolo pentru a-i face pe plac sultanului satenii au rugat-o pe cea mai vestita bucatareasa sa pregateasca ceva special. Aceasta a incropit un desert din ce a avut in casa: putina paine uscata inmuiata in lapte cu zahar nuca de cocos, fistic, migdale. Se povesteste ca atat de mult i-a placut sultanului acest desert ca la urmatoarea vizita in sat a cerut sa fie servit cu “Um Ali”. Bucatarul chef de la restaurantul Cocosu Rosu ne invata cum sa pregatim acest desert uimitor.



Ingrediente: 8 felii de paine toast; 3 pahare de lapte; 1 pahar de zahar; 1 pahar de smantana grasa ( l.araba:”ghemar”); 1/2 pahar de stafide; 1/2 pahar fulgi de nuca de cocos; 1/4 pahar de migdale zdrobite; 1/2 pahar fistic zdrobit; 2 linguri apa de roze; 2 linguri apa de flori de portocal; 4 linguri scortisoara macinata; un vas termorezistent 25/35 cm.

Mod de preparare: Painea se rupe in bucati de cca 3-4 cm si se aseaza in vasul termorezistent. Se presara cu stafidele, fulgii de cocos, migdalele, fisticul, zaharul (se pastreaza 3 linguri de zahar pentru smantana) si scotisoara. Laptele se pune la fiert si cand clocoteste se ia de pe foc si se adauga apa de roze si apa de flori de portocal. Se toarna peste paine. Smantana se freaca bine cu 3 linguri de zahar si se repartizeaza uniform peste painea cu lapte. Se presara cu scortisoara si se da la cuptorul preincalzit la 180 grade cca 20 de minute sau pana s-a rumenit. Se decoreaza dupa gust si imaginatie.