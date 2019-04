Trăiește Smart - maraton de aerobic si cycling in mall!

Sâmbătă, 13 aprilie, a avut loc prima ediție a evenimentului Trăiește Smart. Filozofia Trăiește Smart este de a face alegeri conștiente și informate în toate aspectele importante ale vieții. De data aceasta accentul a fost pus pe mișcare, într-un eveniment de mare anvergură care a celebrat această expresie.Evenimentul Trăiește Smart – fitness aerobic & indoor cycling a avut loc în ParkLake Shopping Center, zona main atrium, la parter, a început la ora 10 și s-a încheiat la ora 19:30. Atmosfera a fost una extraordinară la orele de aerobic și a explodat la orele de cycling, unde câțiva participanți au făcut tot maratonul de 5 ore. La clasele de fitness aerobic și de indoor cycling au participat 250 de persoane.La cele două tombole organizate în cadrul evenimentului s-au câștigat numeroase premii puse la bătaie de către Decathlon, Sano Vita, Ivatherm, HELL ENERGY, FOREVER by Daniela Sirbu, Luviane Atelier de Parfumerie, Asevi și Urban Masaj.Iulia-Victoria Neagoe, artizan parfumier la Luviane Atelier de Parfumerie, ne-a vorbit despre folosirea parfumului în sala de sport, iar terapeutul Romeo Tudorache, care tocmai s-a întors cu argintul de la Campionatele Europene de Masaj, a făcut ședințe de masaj-fulger și crioterapie în cadrul unui corner Urban Masaj.Participanții au beneficiat de apă Aqua Carpatica, energizante HELL ENERGY ACTIVE, cafea de la Gloria Jean’s Coffees și Argi Plus de la Forever by Daniela Sirbu.Evenimentul a fost filmat și fotografiat.Fotografii evenimentului au fost Sabin Malisevschi (recent premiat de către Asociația Presei Sportive din România cu Premiul pentru Fotografie pe anul 2018) și Călin Bogdan. Toate pozele de la eveniment pot fi văzute aici . În curând, va fi încărcat pe pagina de Facebook Trăiește Smart și video-ul realizat în cadrul evenimentului de către videograful Ionuț Moroacă.Partenerii evenimentului: ParkLake Shopping Center, Stay Fit Gym, Cloud9 Residence, AQUA Carpatica, Gloria Jean’s Coffees, Decathlon, Mairon Galați, Sano Vita, Ivatherm, Asevi, Hell Energy, Forever by Daniela Sirbu, Urban Masaj, Luviane – Atelier de Parfumerie, Multigrafica.