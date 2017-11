The Grand Heritage - eveniment dedicat artei tradiționale românesti

SCH Grand, în parteneriat cu Asociația Creatorilor Independenți, organizează, în perioada 23 - 25 noiemebrie 2017, ediția inaugurală a evenimentului The Grand Heritage - primul proiect din România care așază arta tradițională românească acolo unde îi este locul, în topul manufacturilor internaționale, în imediata vecinatate a luxului artizanal. Arta autentică românească este, în esență, un meșteșug desăvârșit în secole, de cei mai pasionați dintre noi, cei înzestrați cu un talent nativ de a transforma banalul în excepțional.

Evenimentul de deschidere a avut loc în data de 23 noiembrie, în galeria comercială The Grand Avenue, în prezența a numeroși invitați, care au putut admira îndeaproape tehnica prelucrării sticlei, a lutului sau a lânei de la acei maeștri populari care au, probabil, cele mai frumoase povești despre arta noastră tradițională. De asemenea, cei prezenți au putut degusta din cele mai reușite produse românești, oferite de partenerii evenimentului, care au pregătit delicatese culinare după rețete vechi de sute de ani.

Alături de invitați s-a aflat și Iuliana Tudor, binecunoscuta realizatoare și prezentatoare TV, una dintre mai înfocate susținătoare a tradițiilor noastre populare, care a reiterat ideea ca avem o datorie morală de a pastra și transmite mai departe generațiilor viitoare toate aceste elemente care definesc spiritul și caracterul autentic românesc.

Elena Kuji Buteică, reprezentant al Asociației Creatorilor Independenți, a susținut că demersul de susținere a valorilor tradiționale trebuie să se regăsească în fiecare dintre noi: “Sufletul poporului român este reprezentat de acești meșteșugari desăvârșiți în arta lor. Ei ne cinstesc istoria, tradițiile și ne învață să păstrăm frumosul viu și nealterat acum, precum și în viitor. Avem o bogație de cultură, o moștenire prețioasă ce merită atenția și dedicarea noastră pentru a o perpetua mulți ani de acum încolo.”

Momentul cel mai emoționant al zilei a fost mini-recitalul corului Sunete Vesele, un grup format numai din copii, care a cântat câteva melodii culese și adaptate din folclorul românesc. Artiștii populari prezenți la prima ediție The Grand Heritage sunt următorii:



• Ioan Alexandru Rotar din Târgu Mureș, județul Mureș, este un artist sticlar și meșter popular pentru care sticla nu mai are nici un secret. Are o dibăcie fantastică și reușește să transforme acest material în cele mai spectaculoase obiecte, multe produse fiind realizate pe loc: figurine din sticlă, globuri de toate mărimile, ustensile, stilouri și multe, multe altele.

• Constantin Mischiu din Horezu, județul Vâlcea, este un meșter popular și creator de artă tradițională, specializat în ceramica de Horezu, cea care este inclusă de UNESCO în Patrimoniul Cultural Imaterial

• Antoaneta Nadu din Bechet, județul Dolj, este un artist popular și creator de artă tradițională, specializat în tehnica covoarelor oltenești, realizate din lână naturală, după catastife vechi și care integrează motive autentice românești. Tehnica de țesut a covoarelor tradiționale românești, cunoscută sub denumirea de ‘scoarță’ a fost inclusă în patrimoniul UNESCO, ca parte a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității, de Ziua Națională a României, în data de 1 Decembrie 2016.

• Ileana Hotopilă din Ulma, județul Suceava, este meșter și artist popular, specializat în ouă încondeiate sau ‘închistrite’, așa cum sunt cunoscute în zona Bucovinei.

O femeie extrem de talentată, cu har de la Dumnezeu și cu dorința de a transmite mai departe din tehnica pe care a învățat-o încă de când avea zece ani, când a pictat primul său ou. Astăzi, face ouă încondeiate pentru Paște, dar și pentru Crăciun, la care lucrează tot anul.• Ecaterina Diulescu din Craiova, județul Dolj, este o învățatoare care a renunțat la catedră pentru a se dedica pasiunii de a tricota. De aici și până la a conduce un adevărat atelier de tricotaje cu motive tradiționale românești nu a mai fost decât un pas. Astăzi, Ecaterina și echipa ei sunt specializate în pulovere și piese unicat, care ajung în colecții private din toată lumea.• Jorj şi Olimpia Dimitru din București au descoperit pasiunea pentru olărit târziu, însă dragostea față de lut i-a făcut să se perfecționeze într-un timp foarte scurt și, astăzi, sunt cunoscuți în toată lumea pentru operele care le ies din mâini. Lucrează pe o roată de olar manuală, pe care o învârt singuri atunci când modelează ceramica, pentru că numai astfel simt fiecare detaliu al obiectului pe care îl fac. Lutul este unul special, adus de la Cristuru Secuiesc, fiind preparat de un specialist în domeniu, astfel că vasele, clopoţeii şi tot felul de alte lucruri din ceramică pe care le confecţionează să reziste cât mai mult.• Mariana Lăcrămioara Ionescu din Pitești, județul Argeș, este un artist popular, creator de artă tradițională, specializată în articole textile și broderii. Zonele subcarpatice Argeş şi Muscel excelează prin tehnica broderiilor, cu o mare varietate de puncte. Lucrările Marianei sunt bazate pe tehnica şabacului sau ajurului. Mai întâi sunt trase fire, numărul acestora fiind strâns legat de complexitatea motivelor decorative ce vor fi lucrate. Decorul este realizat apoi cu fire de bumbac, in sau mătase, în culoarea fondului sau în fire colorate. La final , urmează o altă tehnică veche - dantela croşetată cu mâna, motivele folosite fiind geometrice, vegetale si florale.• Mihaela Moldoveanu din București este meșter popular fascinat de ia românească, ce muncește necontenit pentru a omagia această piesă vestimentară adânc înrădăcinată în spiritul autentic românesc.Pentru că toate aceste lucruri sunt atât de prețioase pentru noi, românii, am ales să onorăm aceste valori în cel mai indicat loc din București - The Grand Avenue - acolo unde se afla cele mai importante branduri internaționale de lux, pentru că, în esență, luxul și artizanatul au foarte multe lucruri în comun - se cizelează în timp, ambele sunt realizate cu pasiune și cu multă îndemânare și ambele reprezintă oglindirea valorilor cele mai de preț pentru cei care le realizează.