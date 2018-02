Sondaj - Ce cred profesorii despre interzicerea telefoanelor mobile în timpul orelor

După ce noul regulament-cadru de organizare a unităților de învățământ preuniversitar prevede, între altele, și faptul că elevii nu mai au voie la ore cu telefoanele mobile, Didactic.ro-un produs Intuitext a realizat un sondaj în rândul cadrelor didactice membre ale acestei comunități pentru a le afla punctul de vedere. În documentul transmis de către Ministerul Educației se arată că „în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile. Prin excepție de la această prevedere este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații de urgență. Pe durata orelor de curs, telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate în sala de clasă, setate astfel încât să nu afecteze procesul educativ.“Așa cum era de așteptat, reprezentanții elevilor au criticat această măsură, Ioana Băltărețu, președintele Consiliului Național al Elevilor (CNE) declarând că „avem de-a face cu o limitare a dreptului la proprietate.“ În acest context, Didactic.ro-un produs Intuitext a realizat un sondaj în rândul cadrelor didactice membre ale acestei comunități pentru a le afla punctul de vedere. Așadar, iată ce răspunsuri au oferit profesorii la întrebarea „Sunteți de acord cu interzicerea telefoanelor mobile în școli?“: 64,74% - susțin interzicerea telefoanelor; 7,37% - nu susțin această măsură; 27,11 – prefer doar închiderea în timpul orelor; 0,79% - nu sunt hotărât.În plus, cadrele didactice care consideră această măsură ca fiind una bună își argumentează punctul de vedere susținând faptul că în acest fel elevii nu mai sunt distrași în timpul orelor și se pot concentra mai bine la lecții.La rândul lor, unii părinți și reprezentanți ai elevilor sunt de părere că dacă profesorii ar concepe lecții interesante, adaptate noilor generații de copii, aceștia nu s-ar mai plictisi în ore și nu ar căuta să-și petreacă timpul accesând gadget-urile smart personale.Pe de altă parte, aceștia invocă și alte motive, de natură educațională. În ultimii ani, s-au remarcat eforturi private pentru ca învățământul românesc să urmeze linia de evoluție a tehnologiei. Astfel, tot mai mulți elevi au descoperit beneficiile produselor online de învățare, așa cum sunt de pildă: site-urile educaționale pentru clasele primare (www.scoalaintuitext.ro), platformele online de învățare pentru gimnaziu (www.examenultau.ro) sau aplicația MANUALe Intuitext unde elevii de clasa a V-a pot accesa gratuit toate manualele editurii. Pentru toate aceste produse inedite, create în acord cu trendurile internaționale în educație, elevii au nevoie de instrumentele potrivite, tocmai pentru că învățarea de tip clasic se dovedește tot mai mult anacronică și, deci, ineficientă.În plus, produsele online de învățare pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile, probleme rezolvate în pași, exerciții cu grade diferite de dificultate și posibilitatea de testare pe noțiuni sau sfaturi pentru pregătirea examenelor. În plus, îi ajută pe copii și prin faptul că, produse precum ScoalaIntuitext.ro sau ExamenulTau.ro, completează în mod firesc studiul la clasă și îi ajută pe elevi să descopere cât de plăcută poate fi aventura cunoașterii dacă pleci la drum cu instrumentele potrivite.