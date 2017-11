„Single Malt Society”- comunitate online și offline dedicată iubitorilor de whisky single malt din România

Alexandrion Group, liderul pieței de băuturi spirtoase în România, anunță lansarea clubului „Single Malt Society” și a platformei online www.singlemaltsociety.ro, care se adresează atât pasionaților de single malt, cât și celor care abia acum descoperă categoria de elită a whisky-ului.

Evenimentul de lansare a avut loc aseară în Cluj-Napoca, în prezența fondatorului acestei comunități, Nawaf Salameh, CEO Alexandrion Group și singurul reprezentant al Europei de Est învestit cu titlul de Keeper of the Quaich, precum și a celor patru ambasadori implicați în proiect: Alina Ceușan (Ambasador Single Malt Society pentru Transilvania), Olimpia Melinte (Ambasador Single Malt Society pentru Moldova), Adrian Despot (Ambasador Single Malt Society pentru Banat) și Petre Fumuru (Ambasador Național Single Malt Society) .





Lumea exclusivistă a acestei băuturi devine acum accesibilă sub îndrumarea CEO-ului Alexandrion Group, care în 2016 a primit distincția de Keeper of the Quaich în Scoția, pentru merite deosebite în creșterea categoriei de single malt în România.

"Single malt-ul poate fi considerat elita categoriei de whisky, iar promovarea lui vine în completarea acțiunilor noastre de încurajare a unui consum de calitate în rândul publicului român. Ne adresăm unui public educat, din ce în ce mai atent la ceea ce cumpără și care are nevoie de acces la produse și experiențe de top. Prin Single Malt Society, venim în întâmpinarea iubitorilor de single malt și implicit a tuturor celor interesați de un stil de viață care poate fi asociat cu o băutură de elită.”, a declarat Nawaf Salameh, CEO Alexandrion Group și Keeper of the Quaich.





Alături de CEO-ul Alexandrion Group, în călătoria de descoperire a valorilor autentice single malt sunt și cei patru ambasadori, care au în comun dorința de a excela în domeniul în care activează, dar și aprecierea pentru bunul gust. Fiecare dintre cei patru are rolul de a reflecta single malt-ul în propriul stil de viață, de a participa la întâlnirile cu membrii Single Malt Society și de a familiariza publicul cu ce înseamnă alegerea, consumul și contextul perfect pentru a te bucura de acest tip de whisky.Activitatea ambasadorilor „Single Malt Society” va putea fi urmărită în social media, prin intermediul hashtag-ului #singlemaltsociety atât în paginile lor, cât și în cele dedicate comunității, precum și pe platforma www.singlemaltsociety.ro.





Activitatea clubului nu se va rezuma doar la activitatea online, pentru că apropierea de public este esențială pentru stabilirea unei legături de durată. Astfel, după înscrierea în comunitate, membrii „Single Malt Society” vor avea acces la un calendar de întâlniri, atât cu specialiști single malt, cât și cu ambasadorii proiectului. Plecând de la valorile și interesele membrilor săi, „Single Malt Society” reunește oameni cu personalități și ocupații diferite, dar care împărtășesc aprecierea pentru această categorie de whisky. După lansarea din Cluj, următoarele evenimente vor avea loc în Timișoara, Iași și București, proiectul punând accent pe patru regiuni importante ale țării: Transilvania, Banat, Moldova și Muntenia.





Platforma www.singlemaltsociety.ro este spațiul virtual dedicat iubitorilor de single malt, dar și poarta de acces în comunitate întrucât statutul de membru al „Single Malt Society” se obține prin înregistrarea pe website. Acesta funcționează totodată ca o bibliotecă digitală care conține materiale despre fabricarea unui whisky single malt și țările în care acesta se produce, recomandări privind consumul lui, noutăți din partea ambasadorilor, precum și alte secrete despre această băutură care îmbină tradiția cu modernitatea.