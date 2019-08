Simte pe propria piele magia acțiunii la cinema, în format 4DX

Crezi că cele mai tari senzații le trăiești la mare sau la munte? Dacă n-ai plecat din oraș în această minivacanță de Sfânta Maria, hai să îți activezi toate simțurile la cinema.Știai că tehnologia 4DX combină scaunele high-tech mobile și efectele precum vânt, ploaie, ceaţă, fulgere și mirosuri pentru a te arunca, la propriu, în mijlocul acțiunii timp de aproximativ 2 ore alături de personajele din filmul preferat? Iar în luna august ai 2 motive în plus să te bucuri de experiența 4DX.Imaginează-ți adrenalina pură care se formează atunci când conduci una dintre cele mai senzaționale mașini din „Fast & Furious: Hobbs & Shaw”, în timpul unei curse intense. Dar ce spunem noi imaginează-ți, simte pe pielea ta luptele corp la corp, urmăririle și devino copilotul actorului preferat, numai în formatul 4DX disponibil doar la Cinema City. Sau bucură-te de experiența cinematografică absolută, pentru toate cele 5 simțuri, urmărind aventurile celebrelor păsări nezburătoare şi porcuşorilor verzi din „The Angry Birds Movie 2”.Adrenalina și efectele din filmul „Fast & Furious: Hobbs & Shaw” se trăiesc la intensitate maximă doar în format 4DX. Scenele de luptă sunt intensificate prin intermediul vibrațiilor scaunelor și, chiar dacă nu îți dorești, vei simți fiecare pumn, fiecare lovitură dată sau primită de adversar. Lumina stroboscopică și vibrațiile puternice ale scaunelor te aruncă direct în mijlocul focurilor de armă, iar aerul cald care îți trece pe la urechi, fumul și ceața care vor acoperi sala de cinema te vor face să te simți în centrul exploziilor puternice. Te vei bucura și de briza tropicală din Insulele Samoa fără să părăsești scaunul de cinema. Și pregătește-te să fii udat în timpul scenelor intense din finalul filmului (cei care nu doresc să se ude pot dezactiva cu ușurință opțiunea de pe scaunul lor). Mișcările dinamice ale scaunelor vor fi și ele perfect sincronizate cu acțiunea de pe ecran, astfel încât tu să faci parte din fiecare urmărire periculoasă și să simți vibrația frenetică a fiecărui motor – fie că este vorba despre o super mașină, o motocicletă, un elicopter sau un avion de luptă.Dwayne „The Rock” Johnson, aka Luke Hobbs, spune: „Abia aștept ca fanii Fast & Furios să vadă filmul în acest format.Nu pot să aleg o singură scenă preferată pentru care merită să vedeți filmul în 4DX. Este vorba despre toate secvențele de acțiune – tot ce implică mașini, motociclete, luptă corp la corp. Însă aș evidenția scena finală - unde ai foc, vânt, ploaie și diferite elemente speciale. Garantez că, la final, veți fi convinși că ați luat cea mai bună decizie de a „simți” acest film în format 4DX”.Cu toții avem nevoie de o porție bună de râs din când în cand, indiferent de vârstă, iar Angry Birds în sala 4DX îți va oferi chiar acest lucru și ceva în plus. Echipa de șoc de pe Insula Pasărilor are parte de o nouă aventură pe o insulă nou descoperită, mai răcoroasă, iar efectele ambientale din sala 4DX și mișcările scaunelor mobile vă vor face să deveniți parte din povestea care se desfășoară pe ecran și să o experimentați cu toate simțurile.Copiii peste 4 ani, însoțiți de părinți, pot urmări cum celebrele păsări nezburătoare şi ticăloșii porcuşori verzi îşi duc lupta la nivelul următor. Pregătiți-vă pentru explozii de lumină, rafale de apă care vor răcori sala de cinema, vânt care vă va șuiera pe la urechi și chiar... zăpadă în mijlocul verii.Nu uita, până la finele lunii august, fiecare vizită la cinema îți aduce un premiu garantat. La Cinema City, iei premiul, dar dai și filmul la maximum cu formatul 4DX, care îți va activa toate simțurile și te va face să te simți parte din film, alături de actorii tăi preferați, așa că ești de două ori mai câștigat. Descoperă mai multe pe stories.cinemacity.ro/stories/cate-bilete-atatea-premii/