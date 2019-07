Simona Halep este preferata americanilor la US Open 2019

Cea de-a 52-a editie de US Open se apropie vertiginos de momentul sau de debut, iar Simona Halep a devenit favorita tot mai multor personalitati din lumea tenisului. Pentru a doua oara intr-un an de zile, tenisul a fost cel mai bun ambasador al sportului romanesc la nivel mondial. In luna iulie a acestui an, Simona Halep a reusit sa castige cel de-al doilea turneul de Grand Slam din cariera. La cei 27 de ani si sai, sportiva constanteanca a reusit sa castige competitia de al All England Club, dupa ce a invins-o in doua seturi pe Serena Williams.

Urmeaza o luna de zile in care Simona va avea de aparat 1485 de puncte inainte de participarea la ultimul Mare Slem al anului. Anul trecut, in sezonul de hard jucat in America de Nord a reusit sa castige turneul Rogers Cup de la Toronto, ea jucand si finala la Cincinnati. Nu sunt putine puncte de aparat pentru cele doua turnee unde deja si-a anuntat prezenta. Programul din urmatoarea perioada include competitiile de la Rogers Cup, Cincinnati si US Open, dupa care, probabil cel putin o competitie in China si apoi participarea la Turneul Campioanelor de la Shenzhen.

Puncte de aparat jucatoare din top 10 inainte de US Open

• Simona Halep - 1485

• Kiki Bertens - 1090

• Aryna Sabalenko - 926

• Sloane Stephens - 720

• Petra Kvitova - 555

• Elina Svitolina - 540

• Ashleigh Barty - 455

• Karolina Pliskova - 121

• Serena Williams - 61

• Naomi Osaka - 32

Castigarea US Open ii poate aduce Simonei un salt important in clasament. Aflata pe locul 4 in ierarhia mondiala feminina, aceasta are de aparat foarte putine puncte la ultimul Mare Slem al sezonului. In 2018 a fost invinsa inca din primul tur la Flushing Meadow, iar asta inseamna ca are de aparat doar 10 puncte WTA, spre deosebire de cele 240 ale actualului lider mondial, Ashleigh Barty sau 430 pe care trebuie sa le apere cehoaica Karolina Pliskova.

Naomi Osaka, detinatoarea en-titre a trofeului are 2.000 de puncte de aparat.

US Open nu e e preferatul Simonei

Dintre toate turneele de Grand Slam care sunt programate intr-un sezon, cel de la Flushing Meadows a adus cea mai mica rata a victoriilor ale Simonei Halep. Fosta semifinalista in urma cu cinci ani, aceasta a jucat timid in ultimele trei editii. In 2017 si 2018 a fost eliminata inca din primul tur.

Castigarea turneului de la All England Club a schimbat perceptia multora despre Simona Halep. Sunt persoane importantate din lumea sportului alb i-au dat credit, in detrimentul Serenei Williams. Pana si in ofertele caselor de pariuri online este o batalie stransa intre cele doua sportive. Popularitatea Simonei in randul retelelor sociale pare sa fie mai mare, organizatorii de la Flushing Meadows preferand imaginea romancei pentru anuntul care promoveaza punerea in vanzare a biletelor.

Alti patru sportivi din Romania vor juca pe tabloul principal

Halep nu este singura sportiva din Romania deja calificata pe tabloul principal.

Mihaela Buzarnescu, Monica Niculescu si Sorana Cirstea vor lua si ele parte direct in primul tur. Si pe tabloul principal masculin avem un reprezentant. Marius Copil este cel mai bine clasat sportiv roman in proba de simplu masculin, el fiind calificat direct in primul tur.Turneul US Open 2019 este programat sa se dispute in intervalul 26 august - 8 septembrie si este televizat in Romania de catre postul Eurosport.