Show-uri ecvestre unice intr-un decor de poveste la Haidook Summer fest

Spectacol, adrenalină, relaxare și un peisaj de poveste! Cele mai electrizante show-uri de cascadorie ecvestră își vor da întâlnire între 15 și 17 iunie pe Vârf la In, în Sat Brebu, Comuna Runcu (Dâmbovița) la cea de-a treia ediție a Haidook Summer Fest. Intrarea este gratuită! Haiduci moderni readuc în actualitate legenda lui Radu Anghel și poveștile cu comori ascunse ale masivului Leaota și le transpun în “arena” hipică prin momente intense de dresură cu cai, demonstrații de artă a călăriei, competiții ecvestre, dresaj natural, Volteo, Voltij și Djighit.

Invitat special în acest an este, pentru a treia oară consecutiv, maestrul Miron Bococi. Stabilit în Barcelona, vrăjitorul de cai, cum este supranumit, vine la Haidook Summer Fest pentru a crea magie ecvestră. Prin tehnici nemaivăzute și nemaiauzite, el va vrăji caii Feeling, Bruce, Talisman și Caramelo să danseze într-un spectacol unic. Mare iubitor de cai, actorul Denis Ștefan, vine în fața publicului cu un spectacol inedit de dresaj natural alături de Uma, calul pe care l-a salvat și îmblânzit cu multă atenție, răbdare și antrenament.



Detalii despre unul dintre cele mai frumoase festivaluri dedicate cailor de la noi, ne ofera Ionuț Popescu, proprietarul Potcoavă Mountain Hideaway și inițiator al Haidook Summer Fest.



Organizați un festival de tradiție de acum. Ce surprize ați pregătit pentru vizitatori în acest an?



Multe oportunități de distracție de calitate. De la spectacole ecvestre, vedete, până la mâncare și muzică faină. Anul acesta am introdus momente care se adresează copiilor cum sunt „Basmele cu cai” sau competiția cu trăsurici conduse de copii. Mămicile vor putea să se bucure de momente de relaxare admirând ”haidoocii” moderni invitați, de la Miron și Liviu Bococi, la Lupii Albi și Denis Ștefan, care le vor oferi momente de suspans și spectacol de neuitat. Și tații și mamele se vor gândi serios să își dezvolte abilitățile de călărie ca să se bucure pe viitor de adrenalină și bucuria de viață care vin la pachet cu aceste minunate animale, caii.



De ce despre haiduci? Are zona o poveste legată de aceștia?

Haiduci pentru că suntem într-o zona cu multe povești despre fapte de haiducie. Haiduci cunoscuți sau mai puțin cunoscuți au ales aceste locuri pentru a se ascunde de asuprirea stăpânirilor străine. Unul dintre cei mai cunoscuți haiduci care a trăit pe meleagurile astea este Radu Anghel. În satul vecin se mai văd încă ruinele unui han despre care localnicii spun că era Crâșma Stânii, loc menționat în cântecul “Radu mamii, Radule”.

Pe drumul către Vf Leaota, pe unde organizăm trasee pentru călăreți experimentați – Haidook experience – găsim și Masa Hoților, locul unde haiducii se întâlneau pentru a împărți bunurile luate de la bogați. Tot pe urmele haiducilor călărim și când mergem spre Vf Omu, pe aceleași cărări de munte pe care le foloseau haiducii ca să scape de potera. Este important de menționat relația specială ce există între haiduc și cal. De cele mai multe ori calul ajungea să fie singurul tovarăș al haiducului, prietenul de nădejde, cel care îl ajută să rămână în viață și să scape de reprezentanții autorităților.Festivalul însă îl dedicăm haiducilor moderni, acele fete și acei băieți care, într-un secol în care tentația unei vieți mai urbanizate, mai sedentare, este extrem de puternică, și-au dedicat mult din timpul lor în mijlocul naturii, ca să înțeleagă caii, să aibă grijă de ei și au devenit călăreți și oameni de cai experimentați. Este un mod de viață activ pe care vrem să îl sărbătorim și să îl promovăm. Și astfel să inspirăm și alți haidooci să desfășoare activități în mijlocul naturii și în prezența cailor.

Cine sunt invitații speciali ai acestei ediții?



Toți invitații noștri sunt speciali. Lumea ecvestră este plină de oameni speciali. Și la această ediție vor veni nume recunoscute în plan internațional: Miron Bococi și fratele sau Liviu, cunoscuți în toată lumea pentru metoda de dresaj, respectiv spectacolele ecvestre cu care încântă publicul la mari evenimente internaționale, actorul Denis Ștefan, mare iubitor de cai, echipa de cascadori Lupii Albi, Vali Vasilescu împreună cu echipa de la Basme cu cai etc. Detalii găsiți pe pagina noastră de facebook.

Sunt mulți cei care știu povestea centrului de la Potcoava. Unde vă duce mai departe drumul? Ce planuri de viitor aveți?

Multe planuri și mult mai multe vise. Vom dezvolta în permanență oferta de servicii astfel încât să putem răspunde nevoilor familiilor cu copii. Vrem ca viitoarea generație de pasionați de cai să învețe în condiții de siguranță să se bucure de animale și călărie. Găzduim anual tabere de echitație în parteneriat cu alți organizatori care înțeleg în același fel cu noi care sunt standardele de calitate la care alegem să ne desfășurăm activitatea.