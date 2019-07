Volumul bilingv roman-englez "Arde-ma in versuri" reprezinta cel de-al cincilea volum al scriitoarei,actritei sidesignerului Sabina Lisievici, reprezentand maturizarea ei poetica si stilistica. Scris aproape majoritar in perioada in care aceasta a trait in West Hollywood si in care a resimtiti dorul de dragoste, tara si apropiati, Sabina si-a transpus cele mai intime si adanci sentimente traite sau retraite din reminiscentele povestilor ce au fost. Ne aflam in fata unei carti unitare, ce cateodata mangaie, altadata taie in carne vie de emotii, volum ce o reprezinta cel mai bine la momentul actual pe scriitoare.Nascuta la data de 29.08.1990, Sabina scrie la varsta de 8 Ani de la moartea bunicului ei. Publică primul volum la vârsta de 12 ani sub egida Uniunii Scriitorilor.La varsta de 14 ani primește marele trofeu Nichita Stanescu pentru întreaga carieră,același trofeu fiind primit și de Adrian Paunescu,Mircea Micu,Mircea Dinescu. Câștiga de-a lungul anilor numeroase premii naționale și internationale pentru poezie si critica literară.In timpul scolaritatii,participa an de an,in Tabara Tinere Condei, tabara sponsorizată în totalitate de Uniunea Scriitorilorpentru talentele considerate excelente (premiul de excelență fiind tichetul de admitere în cadrul taberelor de la Arbanasi, tabere unde se scria intens și unde veneau condeie din întreaga țară).Cartile se afla de asemenea și în majoritatea librăriilor mari (Cărturești,Librarium,Mihai Eminescu,Diverta).