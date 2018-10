Remix Second Hand sprijină SOS Satele Copiilor România

Din această toamnă, Remix Second Hand s-a alăturat misiunii organizației SOS Satele Copiilor România printr-un parteneriat de responsabilitate socială dedicat sprijinirii copiilor ce provin din medii defavorizate.Prezentă pe piața din România din anul 2014, compania Remix Second Hand participă alături de SOS Satele Copiilor România la reducerea problemelor comunității și îmbunătățirea vieții copiilor abandonați și orfani.Astfel, Remix Second Hand a activat pe remixshop.com opțiunea prin care clienții serviciului “Vindeți către Remix”, care au obținut sume de bani în portofelul virtual prin vânzarea de produse vestimentare și accesorii de fashion pe website, pot dona o parte din banii acumulați pentru o cauză nobilă.“Suntem bucuroși și onorați să sprijinim inițiativa SOS Satele Copiilor România și împreună să contribuim la dezvoltarea armonioasă și educația copiilor din România care provin din medii dezavantajate.Ne dorim ca acest parteneriat să fie de lungă durată și să ne implicăm direct și activ în proiectele demarate de SOS Satele Copiilor România”, declară reprezentanții Remix Second Hand.SOS Satele Copiilor România este o organizație neguvernamentală, membră a Federației SOS Children’s Villages International, organism care derulează programe în 135 de țări ale lumii.În România, SOS Satele Copiilor și-a început activitatea în urmă cu 25 de ani, cu o cauză nobilă, aceea de a schimba în bine viețile copiilor singuri, oferindu-le o educație bună și sansa de a deveni oameni împliniți, integrați în societate.Organizația acoperă, împreună cu companiile partenere, precum Remix Second Hand, și cu oamenii de bine, tot ceea ce înseamnă creșterea și educația copiilor.Clienții Remix pot dona pentru SOS Satele Copiilor Romania aici