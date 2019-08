Pregătiri de sezon cu Tefal HV8 Plus

Passata di pomodoro? Margherita cu blat crocant? Sau poate paste Bolognese cu piper negru proaspăt măcinat? Fii Chef la tine acasă și pregătește cele mai aromate sosuri cu accesoriul special pentru suc de roșii al mașinii de tocat HV8 Plus de la Tefal!



Când ai la îndemână HV8 Plus de la Tefal, știi pe cine te bazezi în bucătărie! Robustă, dar simplu de manevrat, mașina de tocat 11 în 1 te ajută să prepari bunătăți de tot felul, inclusiv suc de roșii, perfect pentru proviziile din lunile geroase de iarnă. Parfumat, sosul obținut merge excelent atât la supe, cât și în lasagna. Veramente gustoso!

În plus, aparatul are 3 site din inox, 5 conuri pentru răzuire fină și grosieră, feliat, răzuire parmezan și mărunțire gheață, precum și accesorii pentru coulis, kebbe și cârnați.



Să nu uităm nici de preparatele tradiționale! Mașina de tocat poate procesa până la 2,6 kilograme pe minut chiar și din cea mai tare carne, datorită puterii motorului de 2000W și a funcției de rotire în sens invers.

Cuțitul cu autoascuțire își menține performanțele de tăiere timp îndelungat.

HV8 Plus este fabricată în Franța din material de cea mai bună calitate și prevăzută cu mâner ergonomic pentru a fi ușor de transportat. Așadar, alege rețeta preferată și fii gata să pregătești delicii pentru cei dragi! GoodToKnow - În luna august primești 10 puncte în Club Tefal (www.tefal.ro/club) dacă înscrii bonul fiscal care atestă achiziționarea oricărei mașini de tocat Tefal!