Plan2Surprise- pentru cadouri de neuitat

Orice inceput de an aduce cu sine obiective mari si planuri noi pentru a le realiza. Oricare ar fi aspiratiile fiecaruia, ele pot deveni realitate cu ajutorul celor din jur. Astfel echipa Complice pune la dispozitie noul serviciu Plan2Surprise pentru aceia care doresc sa faca cadouri memorabile celor dragi sau partenerilor de afaceri.Prin serviciul Plan2Surprise, Complice le reaminteste clientilor, cu doua saptamani inainte, de un moment insemnat din viata persoanelor importante, alaturi de cateva propuneri pentru un cadou memorabil, in bugetul alocat.

Pentru ca acest lucru sa se intample, cei interesati ofera detalii, cum ar fi tipul de eveniment (de ex: zi de nastere, Craciun, ziua femeii, Valentine’s Day, aniversarea relatiei etc), momentul (data oferirii cadoului), dar si bugetul pe care cred ca il vor aloca.Printre cadouri experientiale Complice se numara saltul cu parasuta, zborul cu balonul cu aer cald, partida de tenis in compania lui Victor Hanescu, dar si un antrenament inspirational cu Andrei Rosu. Aceste cadouri se bazeaza pe experienta pozitiva si memorabila a celor care le primesc.Complice ofera de la cadouri de rasfat (masaje, SPA), actiune (survol cu elicopterul), sport (squash, badminton, ciclism), la cursuri si ateliere private (cooking, praline, degustare cafea, make-up, ), pana la cadouri 100% personalizate (rochie unicat pentru EA creata de un designer de moda, butoni unici pentru EL creati de un designer de bijuterii) sau experiente cu celebritati (o zi de jurnalism cu Cosmin Stan).Experientele sunt grupate pe categorii si pot fi descoperite pe www.complice.ro