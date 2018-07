NIVEA MEN DEEP. TOTUL ÎNCEPE CU TINE.

Știi că atunci când el se simte bine în propria piele, va avea încrederea de a obține mai mult, de a-și depăși potențialul și de a îi inspira pe ceilalți. Pentru cel care reușește să te surprindă în fiecare zi, dar și cel care crede că adevărata performanță începe din interior, NIVEA MEN a lansat gama DEEP.

Fii alături de cel drag și dă-i o mână de ajutor. Oricare ar fi provocarea lui de azi, acum îl poți susține cu gama care îl va ajuta să fie la înălțimea obiectivelor sale. Produsele de îngrijire NIVEA MEN DEEP sunt special concepute pentru pielea bărbaților datorită formulei care asociază carbonul cu ingredientele antibacteriene, asigurând o curățare profundă și prospețime de durată - indiferent de provocările pe care le acceptă. Șampon, gel de duș, antiperspirant, gel de curățare pentru față și barbă, spumă și gel de ras, after-shave, întrega colecție beneficiază de un parfum aparte, cu note intens lemnoase și un design minimalist, în tonalități de negru incitant.Alături de NIVEA MEN DEEP, Radu Restivan – antrenor de cycling, aerobic și atletism - va inspira prin exemplul personal pe toți cei care vor dori sa facă în sfârșit acel extra pas către depășirea limitelor, ale minții și ale corpului.Radu a lucrat ca jurnalist sportiv, în agenții de comunicare și PR, iar la 27 ani a decis să își schimbe complet viața prin sport. El demonstrează că fiecare zi este o nouă oportunitate de autodepășire: dacă la început nu putea alerga nici măcar un kilometru, acum a terminat peste 20 de maratoane și ultramaratoane. Este ambasador „World Marathon Majors” (circuitul celor mai mari maratoane din lume), dar și al unor competiții din România și gazda „Discover the World through its Marathons” (primul documentar video de alergare).În plus, este cel care a creat o adevărată comunitate de alergare urbană - 321sport - prin care inspiră și ajută oameni de toate vârstele să își schimbe viața prin intermediul sportului, participând la antrenamentele sale.Programul #dela1la21 este astăzi cel mai mare program dedicat pasionaților de alergare.Ai grijă de cel drag. Și susține-l să se autodepășească.Preţ maxim recomandat:Șampon NIVEA MEN DEEP (250 ml): 12,88 Lei/bucȘampon NIVEA MEN DEEP (400 ml): 19,34 Lei/bucGel de duș NIVEA MEN DEEP (250 ml): 11,67 Lei/bucGel de duș NIVEA MEN DEEP (500 ml): 16,62 Lei/bucSpray antiperspirant NIVEA MEN DEEP (150 ml): 12,38 Lei/bucRoll-on antiperspirant NIVEA MEN DEEP (50 ml): 12,38 Lei/bucGel de ras NIVEA MEN DEEP (200 ml): 16,60 Lei/bucSpumă de ras NIVEA MEN DEEP (200 ml): 11,67 Lei/bucGel de curățare față&barbă NIVEA MEN DEEP (100 ml): 22, 54 Lei/bucAfter-shave NIVEA MEN DEEP (100 ml): 28,33 Lei/bucMai multe detalii găsiți pe site-ul NIVEA MEN și pe pagina de Facebook NIVEA MEN