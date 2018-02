Lugo - calatorie aromata printre deliciile bucatariei internationale

Luni, 1 februarie 2018, bloggerii si-au dat intalnire la degustarea noului meniu al restaurantului Lugo, situat in centrul Capitalei, pe strada George Enescu, 23. Conceptul se bazeaza pe trei principii de baza: calitate, deliciu si prospetime. Poti face o calatorie aromata printre deliciile bucatariei internationale, savurand un vin bun intr-o atmosfera joviala. Meniul pregătit de Chef Albert are atât influențe italiene, cât și franțuzești pentru a satisface o gamă cât mai largă de gusturi.Chef Albert a creat numeroase meniuri și rețete speciale și, așa cum spune chiar el, "în tot ce creez, creez dependență". Una dintre vedetele meniului este pieptul de rață cu polenta, o delicioasă cremă de mămăligă, cu sos de prune maturate în coniac. Printre semnăturile meniului se numără și un topping special de fistic, migdale și alte nici, regăsit în mai multe rețete. Meniu degustare by Chef Albert: Starter - Vitello tonnato; Salata mixta cu piept de rata afumat, crema de branza și mango; Main course - Piept de rata cu polenta și sos de prune in coniac maturate; Peste/fructe de mare; Red mullet misto cu salata mixta si sos de lamaie si vanata prajita; Desert - Creme brulle cu lavanda.Chef Albert Ciucur este bucatarul sef de la Lugo Restaurant & Lounge. Si-a inceput cariera de bucatar acum 15 ani.Chef Albert detine controlul tehnicilor bucatariei moderniste dar si a celei vechi, putand imbina acestea doua intr-o maniera proprie. Reuseste cu succes sa readuca la viata retete vechi boieresti reinterpretate intr-un stil unic cu touchuri frantuzesti. Si-a pus amprenta asupra menu urilor urmatoarelor restaurante: Escargot, Goccia sau Sandalandala si cu experienta de 5 international in Spania si Cipru.Aflat in centrul Bucurestiului, la 3 minute de Piata Romana, pe strada George Enescu, numarul 23, Lugo Restaurant & Lounge si-a deschis portile in vara anului 2016. Acesta propune clientilor sai o terasa de vis, iluminata cu o bolta de lumini, un interior cu separeuri dar si spatii ‘open’ pentru grupuri mai mari, o servire impecabila iar piesa de rezistenta este reprezentata de mancarea de exceptie. Lugo este un restaurant mediteraneean inconfundabil, cu linii si elemente de design vibrante. Decorul, ritmurile incitante ale muzicii de lounge si de relaxare si mirosul devastator de mancare mediteraneeana savuroasa, sunt impulsurile unei aventuri gastronomice de neuitat, care fac din restaurantul Lugo un loc perfect pentru o iesire cu persoana iubita, prietenii sau familia. Lugo Lounge Restaurant este situat pe Strada George Enescu nr. 23. Rezervări la nr. de tel: 0785.238.910