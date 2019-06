La Meli Melo incep reducerile de vara

Meli Melo Paris a dat startul reducerilor de vara pentru colectia Joie de Vivre. Conceptul campaniei de reduceri, #SummerSales, este semnalat prin stickere colorate pe vitrinele magazinelor Meli Melo Paris, care te duc cu gandul la savurarea unei inghetate racoritoare si aromate sub soarele de vara. Reducerile ajung pana la 50%, si vizeaza prioritar gentile cu model clasic si accesoriile dar si bijuteriile, in prima parte a perioadei.Ofertele insa nu se vor opri aici, ci vor continua pe masura ce ne indreptam spre mijlocul verii. Reducerile de sezon vor viza si magazinele Meli Melo Deco. Accesoriile pentru casa vor beneficia de reduceri de pana la 50%, aplicabile diverselor decoratiuni, dar si pieselor de mic mobilier. Piesele din colectia Joie de Vivre Meli Melo SS19 se gasesc in magazinele Meli Melo Paris precum si online pe melimelo.ro.