Kit de testare HIV

Când ți-ai făcut ultima data lista cu taskuri zilnice și ai trecut printre ele și ”să mă îngrijesc de mine și de sănătatea mea”? Ritmul în care ne desfășurăm activitatea este unul alert iar noi suntem tot timpul în mișcare și trebuie să avem grijă de o mulțime de lucruri în fiecare zi. Lucrăm mai mult, călătorim mai mult, cunoaștem mai mulți oameni, suntem de multe ori pe drumuri. Suntem expuși la din ce în ce mai multe riscuri. Și, oricât am fi de atenți, din păcate nu le putem evita mereu pe toate. Iar gândirea de tipul „nu are cum să mi se întâmple mie” nici nu ne ajută, nici nu ne protejează.Deși trăim într-o eră în care medicina a avansat foarte mult, infecția HIV este în continuare o amenințare reală și o problemă de sănătate publică. O spun cifrele! Peste 35 de milioane de oameni în toată lumea și-au pierdut viața din cauza infecției HIV. Numai în România sunt aproape 15.000 de persoane car trăiesc cu boala și sute de cazuri noi sunt diagnosticate an de an. Jumătate dintre ei nu au mai mult de 30 de ani. Acum există tratamente eficiente, care pot garanta persoanelor cu HIV/SIDA o viață normală. Pentru asta însă, un pas extrem de important este să te testezi, pentru a fi sigur și pentru a-i proteja astfel și pe cei din jur. Din păcate, o mare parte dintre persoanele infectate cu HIV sunt diagnosticate în stadii avansate ale bolii și asta pentru că nu întotdeauna simptomele sunt vizibile imediat și, de multe ori, acestea pot fi confundate cu cele ale gripei, spre exemplu.Mulți resping ideea de testare HIV pentru că nu au timp să ajungă la medic, pentru că le este jenă sau rușine.Ce nu știu probabil este că, dacă ai fost expus riscului de a fi infectat, te poți testa și singur, acasă, fără să te expui public în vreun fel. Asta pentru că există un test pe care îl poți cumpăra din farmacie, fără rețetă. E nevoie de un drum până la farmacie sau doar de câteva minute să îl comanzi online de pe site-ul farmaciei. Durează 5 minute să îl faci și încă 15 minute să afli rezultatul. Are nevoie de o singură picătură de sânge din vârful degetului și funcționează asemănător testelor de glicemie. Și este extrem de sigur! Fiecare kit de testare este însoțit de un prospect informativ despre HIV, dar și despre servicii de consiliere, puse la dispoziție de către personalul asociației de pacienți UNOPA. Mai multe informații despre test sunt disponibile aici: https://unopa.ro/autotest-vih/.Virusul HIV poate fi transmis prin contact sexual neprotejat (vaginal sau anal) și sex oral cu o persoană infectată; transfuzia de sânge contaminat; utilizarea acelor contaminate, a seringilor, a echipamentului chirurgical sau a altor instrumente ascuțite contaminate. De asemenea, poate fi transmis între mamă și copilul ei în timpul sarcinii, nașterii și alăptării. Virusul nu se transmite prin contact obișnuit de zi cu zi, cum ar fi sărutări, îmbrățișări, salut sau împărtășirea obiectelor personale, alimente sau apă. Pune-ți sănătatea pe lista de priorități. Testează-te!