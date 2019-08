Kids Land Fest „Back to School”: În weekendul 7-8 septembrie, copiii se vor relaxa înainte de începerea școlii, cu activități creative și de echipă

În weekend-ul 7-8 septembrie, chiar înainte de prima zi de școală, copiii sunt așteptați să pregătească terenul pentru noul an școlar la a 3-a ediție Kids Land Fest, cu tematica Back to School. Evenimentul organizat de BluParty.ro și Asociația Culturală Sarang Hanguk va fi cu intrare liberă, iar copiii se pot bucura de activități și ateliere creative în aer liber, care promovează educația prin recreere.



Părinții care caută idei de activități pentru timpul liber sunt invitați la Cea de-a treia ediție a Kids Land Fest, care își deschide larg porțile pentru copii și întreaga familie în weekend-ul 7-8 septembrie, în parcul Bazilescu. Cu doar câteva zile înainte ca noul an școlar să înceapă, evenimentul organizat de BluParty.ro în parteneriat cu Asociația Culturală Sarang Hanguk va fi cu intrare liberă și va promova practicarea educației prin recreere, astfel că poate participa oricine este interesat de învățare prin joacă, mișcare și creativitate. Activitățile organizate vor fi destinate atât copiilor, cât și părinților.

Organizatorii au pregătit pentru copii ateliere de creație, spectacole de magie, arte marțiale și mișcare în aer liber, demonstrații de dans, recitaluri de muzică și concursuri cu premii. Părinții pot participa sau pot face shopping creativ de la branduri locale, artizane, handmade. "Anul acesta așteptăm peste 3000 participanți. Ne-am pregătit cu un program variat și creativ, astfel încât să putem răspunde preferințelor cât mai multor copii și părinți”, spune co-organizatorul Alexandra Timofte, de la BluParty.

Kids Land Fest este locul în care atât cei mici cât și cei mari își pot face noi amintiri și prieteni și se pot bucura la maximum de ultimele zile din vacanță, cu:



Ateliere creative și educative pentru copii

BluParty, organizatorii de petreceri pentru copii, le-au pregătit copiilor ateliere în cadrul cărora se vor putea implica activ în povești, trecând din rolul de spectator în cel de artist.

Cei mici vor avea ocazia să își dezvolte creativitatea și îndemânarea prin lucru manual și se vor putea întoarce acasă cu o amintire creată chiar de ei. Copiii vor putea participa la ateliere de olărit și pictură pe apă, artă florală, artă corporală cu henna, face painting precum și alte surprize. Părinții se pot distra și ei cot la cot cu cei mici, pentru că activitățile sunt gândite să fie pe placul copiilor, dar și al adulților.

Copiii vor descoperi cât de surprinzătoare este magia și vor explora, alături de scamatorul Cristian DeNis, limitele imaginației. De la festival nu vor lipsi muzica și dansul, atât de importante în dezvoltarea cât mai armonioasă și completă a unui copil, prin cultivarea colaborării, respectului, emoțiilor și compasiunii.



Clubul Sportiv Evolution Taekwondo Team va fi prezent la festival cu demonstrații de artă marțială, care contribuie la dezvoltarea spiritualității, disciplinei, responsabilizării și autocontrolului celor mici.

Ca la edițiile de până acum, participanții vor fi surprinsi cu numeroase premii oferite de SOLARIS PLANT, Boribon, Asia’n Bucate, Amos România, Profy Way of HR M&Events.Cei ce nu vor sa plece acasă cu mâna goala pot face o plimbare pe Aleea Expozanților, unde participanții la eveniment vor putea descoperi produse handmade unicat pentru casă și familie, lucrate de maeștri artizani. Vizitatorii se vor putea delecta cu o zonă de food cu rețete reinterpretate sau artizanale foarte creative (înghețată artizanală, hot dogi reinterpretați, personaje din vată de zahăr).“Sperăm ca aceste activități, cât și partenerii evenimentului să aducă un plus de culoare celei de-a treia ediții a Kids Land Fest.” povestește Alexandra Timofte, Manager BluParty.