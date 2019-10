Întâlniri cu universități de top din întreaga lume, la “Bucharest International Schools University Conference”!

Pe 21 octombrie, la București, vor veni reprezentanții celor mai mari universități din lume pentru a avea prezentări speciale și întâlniri One-to-One cu toți cei care vor să aplice la cursurile acestor instituții de top. Aceasta va fi prima ediție a “Bucharest International Schools University Conference”, ce va avea loc în campusul British School of Bucharest.

La conferință vor fi prezente nouăsprezece universități de top din Marea Britanie, Austria, Olanda, Elveția, Italia și SUA, ce îi așteaptă pe tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani interesați să studieze în străinătate, să vină să cunoască mai bine programa școlară și punctele cheie pentru o înscriere de succes la facultățile din cadrul acestor universități apreciate la nivel mondial.

Pe scurt, ce pot găsi elevii la „Bucharest International Schools University Conference”:

• PREZENTĂRI SPECIALE ALE UNIVERSITĂȚILOR – Șansa de a participa la seminarii exclusive și prezentări ale unora dintre cele mai bune universități din lume, special realizate pentru cei prezenți la evenimentul din 21 octombrie.

• ÎNTÂLNIRI ONE-TO-ONE – Participări la întâlniri One-to-One în care se va putea interacționa direct cu reprezentanții universităților la care elevii sunt interesati să aplice.

• CONSULTANȚĂ ÎN PROCESUL DE APLICARE – Obținerea de consultanță de specialitate pentru toate etapele procesului de aplicare, unde pot afla mai multe despre alegerea cursurilor potrivite, precum și detalii despre taxele de școlarizare și împrumuturile pentru studenți.

• TÂRGUL UNIVERSITĂȚILOR – Târg exclusivist al celor mai mari Universități din UK, Austria, Olanda, Elveția, Italia și SUA.

• SESIUNI PENTRU PĂRINȚI – Întâlniri dedicate părinților pentru îndrumare și ajutor în alegerea cursului potrivit pentru copiii lor.

Pentru toate prezentările și întâlnirile One-to-One este necesară înscrierea la: https://britishschool.ro/bucharest-international-schools-university-conference-ro, pentru a putea avea un loc rezervat.

Fiecare participant va putea să ia parte la maxim șapte întâlniri (prezentări sau “one-to-one”). Conferința se va încheia cu Târgul Universităților unde prezența este nelimitată, iar toți participanții pot avea discuții finale despre programe și oferte, taxe de școlarizare și posibilitățile de finanțare pentru a studia în străinatate.

Program „Bucharest International Schools University Conference”, 21 octombrie:

10.00 Start eveniment

10.00 - 13.00 Prezentările universităților și întâlniri One-to-One (prezența se face prin înscriere prealabilă)

13.00 – 15.00 University Fair/ Târgul Universităților

15.00 Final eveniment



Universități prezente la târg:

UK

Lancaster University - https://www.lancaster.ac.uk/

Imperial College London https://www.imperial.ac.uk/

London South Bank University https://www.lsbu.ac.uk/

New College of Humanities https://www.nchlondon.ac.uk/

University College London https://www.ucl.ac.uk/

University of East Anglia https://www.uea.ac.uk/

University of Essex https://www.essex.ac.uk/

University of Leicester https://le.ac.uk/

University of Nottingham https://www.nottingham.ac.uk/

University of Plymouth https://www.plymouth.ac.uk/

University of Southampton https://www.southampton.ac.uk/

Austria

Webster University http://webster.ac.at/

The Netherlands

Hotelschool The Hague https://hotelschool.nl/en

University College Utrecht https://www.uu.nl/en

Windesheim University of Applied Sciences https://www.windesheim.com/

Italy

John Cabot Rome https://www.johncabot.edu/

Switzerland

Vatel https://www.vatel.com/en

USA

Savannah College of Art and Design https://www.scad.edu/

Misericordia University (USA) - https://www.misericordia.edu/