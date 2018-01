În ianuarie te distrezi cu Netflix cu doar 7.99 euro

Au trecut sărbătorile de iarnă, dar încă ai vrea să te mai distrezi? Iată șase lucruri pe care le poți face alături de Netflix în ianuarie cu bani puțini, dar cu prieteni mulți alături:

1. Să călătorești



• În trecut cu Dark, Sezonul 1 - Istoria se repetă în moduri înspăimântătoare într-un orășel care ascunde păcate și secrete.



• În prezent cu Jack Whitehall: Travels with my father, Sezonul 1- Au doar o legătură de sânge, însă s-ar putea să găsească mai mult de atât în călătoriile lor. Sau Trailer Park Boys, Sezoanele 1-11 (Trei vechi prieteni intră în tot felul de belele din care scapă mai mult sau mai puțin cu bine.



• În viitor cu Black Mirror, Sezoanele 1-4 - Viitorul e mai aproape decât credem și poate fi mai ciudat decât ne-am imaginat vreodată.



2. Să-ți creezi outfit-uri noi pentru 2018



• Girlboss, Sezonul 1 - Își dorește un imperiu al modei pas cu pas și haină cu haină. Oare va reuși?



• Franca: Chaos and Creation - E o legendă a modei, indescifrabilă și enigmatică. Un singur om o poate face să se confeseze: fiul ei.



• Dries – Documentarul explorează pasiunea intensă și talentul aparte care-i conferă lui Dries Van Noten un status unic în lumea modei.



• Iris – E bombastică, încăpățânată și are 93 de ani. Această legendă are încă un impact covârșitor asupra modei.



3. Să gătești alături de chefi renumiți



• Chef’s table, Sezoanele 1-4 - Când gătesc, bucătari-șefi din diverse țări nu văd reguli, ci posibilități.



• Cooked, Sezonul 1 - Fiecare fel de mâncare se bazează pe o mică revoluție culinară și spune o poveste despre cine suntem.



• Zumbo’s Just Desserts, Sezonul 1 - Secundele trec pentru acești bucătari amatori, dar talentați, care trebuie să creeze capodopere...din nou.



• The big family cooking showdown - Întreaga familie se adună pentru a crea magie - sau nu - în bucătărie.



• The Mind of a Chef – Producătorul și naratorul Anthony Bourdain explorează procesele creative ale unor bucătari de renume mondial și află pasiunea care stă în spatele măiestriei culinare.



• Julie & Julia – O poveste înduioșătoare în care Julie Powell decide să iasă din rutina zilnică și gătește cele 524 de rețete din clasicul volum culinar semnat de Julia Child.



4. Să te antrenezi cu sportivi celebri



• Icar - Un om poate scoate la iveală cel mai mare scandal de dopaj sportiv din istorie.

Dar este dispus să suporte consecințele?• GLOW, Sezonul 1 - O gașcă de fete este pregătite să zguduie lumea wrestlingului.• Team Foxcatcher - Un erou olimpic. Un filantrop paranoic. Tragedia se naște când ambiția și nebunia se întâlnesc.• Religion of Sports, Sezonul 1 – Acest serial omagiază influența profundă a sportului asupra societăților din toată lumea și trăirile cvasireligioas pe care le oferă fanilor.• Gaga: Five Foot Two - O artistă legendară care pune suflet în ceea ce face. Imagini din viața ei, dincolo de strălucire și fast.• Hip-Hop Evolution, Sezonul 1 - Legendele hip-hopului împărtășesc poveștile și sunetele care au schimbat jocul.• Justin Timberlake + The Tennessee Kids - Ai un loc rezervat în primul rând la acest spectacol impresionant.• Keith Richards: Under the Influence - Emblematic. Legendar. Virtuoz al chitarei. O experiență rară cu persoana din spatele miturilor.• Barbra: The Music, The Mem'ries, The Magic - Retrospectiva impresionantei sale cariere: amintiri multe și muzică memorabilă.• Sinatra: All or nothing at all – Viața și talentul legendarului Frank Sinatra sunt capturate în acest documentar ce conține amintiri dragi de la prieteni, familie și colegi.• Bowie: The man who changed the world – Descoperă modul incredibil în care David Bowie a influențat muzica, arta și cultura urmărind interviuri cu cei care l-au cunoscut îndeaproape.• Jim & Andy: The Great Beyond - Featuring A Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton - Jim s-a schimbat irevocabil după ce l-a întruchipat pe Andy. Artistul dezvăluie cum l-a marcat acest rol.• The Toys That Made Us, Sezonul 1 - Star Wars. Barbie. G.I. Joe. Află cum au prins viață jucăriile tale preferate.• Shot in the Dark, Sezonul 1 - Nopți petrecute în căutarea știrilor din Los Angeles - o cursă continuă pentru povești și fotografia perfectă.• We Speak Dance – Dansatoarea amatoare Vandana Hart călătorește prin lume penru a învăța stiluri de dans tradițional și urbane de la experții locali care le stăpânesc cel mai bine.