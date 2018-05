Idei de cadouri experientiale de savurat in cuplu

Sarbatorirea celor care-si unesc destinele sau celebreaza aniversarea nuntii face loc unor evenimente din ce in ce mai creative si care iti provoaca imaginatia de fiecare data cand te gandesti la darul pe care il daruiesti. Oferirea unui cadou experiential surpriza este modalitatea de a arata prietenilor sau partenerului de viata cat de mult iti pasa de ei, cat de bine ii cunosti si cat de mult te bucura sa fii alaturi de ei. Iar echipa complice.ro cunoaste aceste aspecte cel mai bine.Fie ca alegi un cadou experiential gourmet, unul romantic si de relaxare, sau o experienta activa, cu adrenalina sau aventura, asigura-te ca oferi un cadou memorabil, care se va intipari pe retina emotionala pentru multa vreme. Daca tinuta este pregatita, insa aranjamentele sunt inca in desfasurare, iata trei idei originale care cu siguranta se vor remarca printr-o experienta unica, memorabila si care va fi factorul wow al evenimentului.The Glam Experience, un pachet “vedeta”, care contine un survol in jurul orasului Bucuresti la bordul unui elicopter Robinson 44 si o experienta high-class intr-o sala de Cinema VIP. Pachetul este completat cu transport premium la bordul unei masini de lux pe tot parcursul activitatilor.Este cadoul ideal pentru un cuplu care sarbatoreste mai multi ani de la casatorie si vrea sa marcheze ziua cu un boost de adrenalina, urmat de o experienta relaxanta la un film bun.Pentru cei cu spirit de aventura si care isi doresc sa petreaca alaturi de cei dragi, poti alege pachetul Drive and sail de care se pot bucura pana la maxim 10 persoane. O iesire de o zi, in largul litoralului romanesc, la bordul unui velier superb si confortabil. Cei doi indragostiti se vor deplasa spre litoralul romanesc la bordul unei masini premium marca BMW.Pentru momente unice de rasfat in doi, Chocolate and wine este un cadou inedit. Cei doi romantici vor participa la un atelier privat de praline alaturi de specialisti unde isi vor putea prepara cate o cutiuta cu praline „productie proprie”. Rasfatul va continua cu o degustare de vinuri la unul din primele wine-baruri din Bucuresti, iar un profesionist in arta vinurilor ii va insoti pe cei doi, prezentandu-le si povestindu-le despre istoria si tainele acestor licori magice.Toate pachetele cadou dezvoltate de Complice.ro se pot personaliza la cerere. Experientele sunt grupate pe categorii si pot fi descoperite pe www.complice.ro.