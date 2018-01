Ia te uită, bebe! Lidl diversifică oferta de produse din sortimentul permanent pentru copii

În 2018, Lidl și-a propus să fie cât mai aproape de familiile tinere și să devină destinația preferată a acestora în materie de cumpărături pentru nou-născuți și copii mici.

Astfel, Lidl așază la raft gama îmbogățită Lupilu, ce include, de acum, produse alimentare și non-alimentare, precum și o serie de produse de îngrijire pentru copii. În plus, în cadrul campaniei, Lidl lansează și platforma „Familia suntem noi!”, unde vor fi publicate constant informații, trucuri și recomandări, pe măsura provocărilor din fiecare zi din viața cu un bebeluș.Odată cu apariția unui nou membru în familie, viața tinerilor părinți se reorganizează, prioritățile și nevoile se schimbă, iar emoțiile și zâmbetele, dar și provocările sunt la ordinea zilei. Lista de cumpărături este deschisă în permanență pentru a ține pasul cu necesitățile bebelușului, iar întrebările și dilemele legate de sănătatea și îngrijirea celui mic apar la tot pasul. La vremuri noi, produse noi! Așa cum și-a obișnuit clienții, și de această dată, Lidl vine în întâmpinarea nevoilor specifice ale tinerilor părinți cu produse care îmbină calitatea foarte bună cu prețul accesibil.Lupilu este marca proprie Lidl deja populară în rândul clienților. Din ianuarie, însă, Lidl extinde această gamă pentru a răspunde unui număr și mai mare de necesități cu care se confruntă părinții: scutece disponibile în mărimi adaptate vârstei copilului și cu caracteristici intuitive, menite să asigure confortul și sănătatea pielii celui mic, bavete de unică folosință, șervețele umede, dischete sanitare, bețișoare sanitare pentru igienă, din vată ecologică și bumbac 100%, cearșafuri absorbante ideale pentru schimbarea scutecului sau în călătorii – toate acestea fac parte din noua ofertă Lupilu.Alimentația are, cu siguranță, locul său în topul provocărilor din primul an, odată cu diversificarea alimentației bebelușului.Pentru această etapă, Lupilu oferă o serie de opțiuni bio: iaurturi și piureuri din combinații de fructe sau fructe și cereale, alături de meniuri ce îmbină legume, paste și carne, pentru un aport optim de nutrienți începând cu vârsta de 8 luni.Când vine vorba de îngrijirea celor mici, este nevoie de produse special concepute pentru pielea lor sensibilă și mult mai expusă la iritații. Gelul de duș cu extract de măsline și agenți de curățare fără săpun, spuma de baie, șamponul și uleiul de corp pentru bebeluși, cu extract de mușețel, buretele de baie pentru copii și crema pentru față și corp care previne și ameliorează iritațiile sunt gata să-i protejeze și să-i răsfețe pe micuți.Produsele din sortimentul permanent vor fi completate periodic prin oferte săptămânale, cu noi surprize pentru cei mici, dar și pentru părinți. În această săptămână, clienții vor găsi în magazine articole și accesorii precum: body-uri și costumașe, lenjerii de pat, perne și pături pentru bebeluși, aparat pentru monitorizarea bebelușului, sterilizator de biberoane, jucării și cărți pentru copii mici, dar și articole vestimentare pentru gravide.Campania ia startul cu o nouă platformă online, creată special pentru a răspunde la întrebările pe care orice părinte la început de drum și le pune. Pe platforma „Familia suntem noi!”, părinții vor găsi recomandări de la un specialist în alimentația bebelușului, precum și recomandări utile pentru sănătatea și îngrijirea celui mic, idei originale pentru cadouri, activități distractive și călătorii cu noul membru al familiei.