HEIDI lansează noua colecție Colors of Summer și te premiază cu ținute de designer

HEIDI pregătește o nouă experiență pentru iubitorii de ciocolată: ediția limitată Colors of Summer. Maeștrii ciocolatieri HEIDI, renumiți deja pentru creativitate și îndemânare, s-au lăsat inspirați de vacanțele de vară care tocmai încep și au îmbinat valurile de ciocolată cu cele mai apetisante fructe. Astfel este gata o colecție unică și, desigur, neplictisitoare. Fiecare ciocolată are un desen unic, realizat manual și combină două tipuri de ciocolată, astfel încât să ne bucurăm de două gusturi și două culori într-o singură tabletă.

Colecția cuprinde:



HEIDI Colors of Summer Orange & Mint, 80g – o combinație neplictisitoare de ciocolată amăruie cu mentă și ciocolată albă cu portocală.

HEIDI Colors of Summer Raspberry, 80g – o combinație surprinzătoare de ciocolată premium cu lapte și ciocolată albă cu zmeură.

HEIDI Colors of Summer Coconut, 80g – o combinație delicioasă de ciocolată cu lapte și ciocolată albă cu fulgi de cocos.



Inspirați de noua colecție, Lana Dumitru și Plantwear au creat special pentru HEIDI câteva ținute în combinațiile de culori ale noilor tablete. Cămășile bărbătești și rochiile de vară semnate Lana Dumitru merg perfect cu ochelarii de soare din lemn marca Plantwear, personalizați #neplictisitor.



Pentru participarea la promoție, fanii HEIDI din toată România sunt invitați pe site-ul campaniei www.neplictisitor.ro să încarce o fotografie cu tableta HEIDI Colors of Summer, fără ambalaj, și să înscrie numărul bonului fiscal.

Pe baza formularului completat, participanții vor intra în trageri la sorți săptămânale, în perioada: 11 iunie – 22 iulie 2018.Premiile campaniei sunt:6 ținute create de Lana Dumitru și Plantwear: fie o rochie croită manual și o pereche de ochelari de soare din lemn prelucrat manual – pentru ea, fie o cămașă bărbătească și o pereche de ochelari de soare – pentru el, în funcție de premiul ales.6 cămăși bărbătești sau 6 rochii, în culori asortate cu inedita colecție de ciocolată HEIDI.6 perechi de ochelari Plantwear din lemn, în culorile verii.Pe pagina de Facebook, HEIDI a pregătit și alte surprize ce vor fi dezvăluite pe toată durata campaniei. Pregătiți-vă să gustați experiențe frumoase și combinații #neplictisitoare, pentru o vară memorabilă!