Grundig prezintă la IFA 2019 noua generație de tehnologii și produse pentru un viitor sustenabil

Grundig, lider european ce oferă game complete de electrocasnice și echipamente electronice destinate casei, anunță în cadrul IFA 2019 inovații sustenabile proiectate pentru a oferi experiențe memorabile și continuă astfel povestea despre succesul în inovație și design începută acum mai bine de 70 de ani.Prin utilizarea tehnologiilor ce contribuie la construirea unui viitor sustenabil și a tehnologiilor conectate, Grundig anunță o nouă gamă de electrocasnice inteligente, sustenabile, și care oferă consumatorilor un nivel înalt de performanță, calitate și design.Respectând angajamentul Grundig pentru un viitor sustenabil, fiecare produs și tehnologie au fost proiectate să utilizeze cât mai puține resurse încă din procesul de fabricație, fără a se abate de la calitate excepțională Grundig.Într-o lume care evoluează constant, consumatorii au nevoie de mărci care să îi ajute să contribuie la crearea unui viitor mai bun. De aceea, Grundig împărtășește această viziune și vine cu inițiative concentrate în jurul respectării alimentelor, inovând prin dezvoltarea de game de produse sustenabile, cu design rafinat și de calitate superioară pentru o bucătărie în care consumatorii să se simtă „chefi”.Noua serie de cuptoare încorporabile Grundig va veni cu tehnologiile HotAero Pro și SenseSteam, care gestionează perfect aerul cald și aburul pentru o experiență inedită de gătit, cu rezultate desăvârșite. Interiorul cuptorului va fi îmbunătățit prin circulația aerului care folosește tehnologia revoluționară HotAero Pro pentru a găti mese delicioase, fie că vorbim de preparate rumene sau pufoase, carne gătită cu grijă sau legume crocante, totul cu un consum redus de energie.Funcția automată de gătit va oferi consumatorilor posibilitatea de a selecta o gamă de feluri de mâncare pre-programate, iar ventilatorul bi-direcțional se va adapta, în funcție de rețetă și greutate, în timp ce rotația și viteza ventilatorului se vor schimba pentru rezultate desăvârșite.Grație tehnologiei SenseSteam Pro, nivelul de abur din interiorul cuptorului va fi controlat în timpul preparării, pentru a asigura o gătire optimă în fiecare minut. SenseSteam Pro funcționează pe baza combinării și analizării informațiilor de la mai mulți senzori ai cuptorului pentru a menține un nivel potrivit în interiorul cuptorului, fie că pregătim legume sau carne. Tehnologia Meat Optimize Pro va măsura temperatura din interiorul preparatelor pe bază de carne din patru puncte diferite pentru a determina cât mai precis stadiul în care se află.Pentru a oferi o experiență de gătit cât mai plăcută, cuptoarele vor veni cu un interior ușor de curățat, touch control TFT LCD de 5,7 inch, instrucțiuni exacte de gătire, rețete automate și conectivitate, dar și tehnologiile Divide & Cook și Multi-Taste.Bucătăriile moderne au nevoie de electrocasnice minimaliste, care să se adapteze în decor și să ofere rezultate superioare.De aceea, Grundig lansează în cadrul IFA o plită cu inducție, ce are hota integrată în centrul acesteia. Rezultă astfel un produs mai performant și cu o eficiență energetică mai mare.Noua inovație Induction Air System® de la Grundig este perfectă pentru economisirea spațiului, combinând funcțiile a două electrocasnice într-un singur produs. Poziționat în centrul plitelor, sistemul de ventilație asigură o experiență a gătitului mult mai bună, incorporând hota în interiorul său.În plus, Induction Air System® are un nivel de zgomot scăzut și este echipat cu filtre de carbon care sunt regenerabile și au o durată de utilizare mult mai crescută.