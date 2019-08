Ghidul localnicilor pentru Dubai: Cum să trăiți ca un localnic

Există numeroase modalități de a descoperi tot ceea ce are de oferit Dubai. Cu ADN-ul său multicultural și cosmopolit, nimeni nu cunoaște Dubaiul la fel de bine ca locuitorii săi, care vă pot ajuta să descoperiți comori ascunse, să experimentați cultura locală și să apreciați obiceiurile și cutumele locale la adevărata lor valoare.

Citiți mai departe pentru a descoperi cele mai bune recomandări pentru lucruri de făcut în Dubai.



LUCRURI DE FĂCUT ÎN DUBAI



• Una dintre cele mai bune modalități de a aprecia așa cum trebuie cultura și obiceiurile Dubaiului este să mergeți la Centrul pentru înțelegere culturală Sheikh Mohammed (SMCCU). Vizitați centrul pentru o masă autentică emiriană, tururi istorice sau doar pentru a admira superb restaurata casă cu turn eolian din Cartierul istoric Al Fahidi. Nu vă sfiiți să puneți cât mai multe întrebări!



• Caligrafia este una dintre cele mai înalte forme de artă din lumea arabă și o formă principală de expresie și creativitate vizuală islamică. Adânc ascuns în inima Alserkal, vă recomandăm să vizitați studioul eL Seed, casa compozițiilor complicate și proiectelor de artă publică ale artistului „calligraffiti”, care combină caligrafia tradițională arabă cu stilul și culorile graffiti-ului. Operele semnate de eL Seed pot fi găsite în numeroase spații publice internaționale, galerii și instituții importante, inclusiv primul său proiect de artă publică din Dubai, la Green Planet, și o sculptură în incinta renumitei Opere din Dubai.



• În adevărata tradiție a Orientului Mijlociu, henna este o altă formă de artă care s-a transformat într-un meșteșug. Unul dintre primele produse cosmetice create vreodată pentru arta corporală naturală, pictura cu henna continuă să fie și în ziua de astăzi un tratament popular de înfrumusețare în Dubai și joacă un rol important în viața multor femei emiriene. Această formă de artă antică a fost perfecționată de mai mulți artiști henna din oraș, inclusiv Heritage for Henna și Rachna Salon, pionieri ai designului arab cu henna.



• Pentru un suvenir cu adevărat unic care să vă aducă aminte de excursia în Dubai, puteți crea un pandantiv de aur personalizat cu numele dumneavoastră în arabă. Locuri precum Cara Jewellers și alte magazine din incinta Bazarului de aur (Gold Souk) sau a Parcului cu Aur și Diamante din Dubai oferă prețuri rezonabile pentru aur de 18K și lucrează foarte repede, așa că vă puteți bucura de bijuteria făcută la comandă înainte de terminarea sejurului dumneavoastră. Sau poate vă pregătiți să cereți persoana iubită în căsătorie, caz în care puteți crea inelul de logodnă perfect.

• Într-adevăr, Dubaiul găzduiește numeroase magazine de îmbrăcăminte și mall-uri, dar de ce v-ar împiedica acest lucru să vă creați propria ținută? Satwa, unul dintre cele mai diverse cartiere ale orașului, găzduiește o mare parte dintre croitoriile și merceriile din Dubai, care vă pot oferi numeroase tipuri de materiale: în doar câteva zile puteți avea propriul costum sau propria rochie făcută la comandă.



• Zona de coastă a Dubaiului este plină de plaje superbe, dar nu veți găsi niciodată două la fel. Fiecare coastă are propria personalitate. Plaja Black Palace este perfectă pentru cei care caută cea mai liniștită - și secretă - plajă din oraș. Această plajă publică izolată este situată între Dubai Media City și palatele regale de vară din Al Sufouh, iar apa sa cristalină este perfectă pentru bălăceli și sporturi acvatice! Și să nu uităm de apusurile absolut uluitoare cu Palm Jumeirah în prim-plan.



• Vizitați muzeele din Vechiul Dubai pentru a afla cum se trăia înainte în Dubai:

o Muzeul Dubai se află în incinta Fortului Fahidi, construit în 1787 ca fort defensiv și transformat mai târziu într-un depozit pentru artilerie și arme. Intrarea constă doar 3 AED și vă oferă o perspectivă unică asupra istoriei Dubaiului.

o Și Muzeul Cafelei, primul muzeu din EAU dedicat cafelei, merită vizitat. Intrarea în acest muzeu, care explorează importanța cafelei în istoria Dubaiului, este gratuită.

o Colecționarii de monede sigur vor aprecia Muzeul Monedelor, care este amplasat într-o clădire istorică ce a fost construită în 1918. Muzeul găzduiește o colecție formată din peste 470 de monede de pe vremea primelor califate islamice.



CINA ÎN DUBAI

• Piața Deira Waterfront a înlocuit vechea Piață de pește Deira în 2017 și este unul dintre cele mai bune locuri din oraș de unde puteți cumpăra pește proaspăt. De aici puteți cumpăra pește proaspăt pe toată durata zilei (puteți chiar și să negociați pentru un preț mai bun), iar apoi puteți merge la unul dintre numeroasele restaurante de pe faleză unde peștele achiziționat va fi gătit și servit pentru spectaculoasa sumă de 15 AED.



• Experimentați aromele și poveștile autentice ale Dubaiului cu Frying Pan Adventures în părți ale orașului pe care puțini turiști le vizitează. Fie că este vorba de un tur gastronomic, o demonstrație interactivă de gătit sau o masă experimentală, cei de la Frying Pan Adventures creează experiențe intime și veritabile pentru locuitorii și vizitatorii Dubaiului. Noua lor ofertă se numește Turul gastronomic al Dubaiului pe roți, în cadrul căreia clienții vizitează cu un autobuz patru cartiere ale Vechiului Dubai și se bucură de degustări de mâncare, povești de neuitat și artă stradală dinamică. Un ghid plin de pasiune vă va oferi o perspectivă unică asupra ascensiunii fulgerătoare a Dubaiului de la un mic oraș de coastă la metropola de astăzi, iar dumneavoastră veți asculta poveștile în timp ce veți savura preparate pregătite de comunități emiriene, arabe, indiene și iraniene.



• Legendara brutărie libaneză din Dubai, Brutăria Al Reef este faimoasă pentru faptul că servește una dintre cele mai bune manakeesh din tot orașul (o gustare arabă formată din pâine coaptă umplută cu brânză și alte ingrediente).

Puteți savura una pentru mai puțin de 10 AED! Încercați za’atar (o pastă cu susan și cimbru care își are originile în Orientul Mijlociu), roșii picante, spanac sau brânză delicioasă - tot ce alegeți va fi preparat în fața ochilor dumneavoastră într-un cuptor din cărămidă. Fie că vizitați localul din Al Safa sau pe cel din Karama, așteptați-vă să vedeți oameni care-și opresc mașinile în fața clădirii, dau comanda țipând la fereastră, iar apoi își văd de treabă după ce pleacă cu micul dejun, prânzul sau gustarea de seară.• Deși Gahwa (cafeaua arabă) este expresia supremă a ospitalității emiriene, nu există ceva mai popular în rândul tinerei generații decât lăptosul și dulcele Karak Chai. Fiert la foc mic în mod tradițional și făcut cu o combinație de ceai negru, lapte, zahăr și mirodenii indiene precum cardamom, cuișoare, ghimbir și scorțișoară pentru o infuzie mai bogată, karak este vedeta ieșirilor sau a întâlnirilor intime cu familia și prietenii. Un loc minunat pentru a savura cană fierbinte de Karak este la FiLLi Tea & Café, una dintre primele francize care au implementat conceptul de cafenea cu Karak chai crescut în propria grădină. Dar localnicii tind să prefere cafenelele mai mici din Satwa și Bur Dubai, unde puteți cumpăra o ceașcă de chai pentru doar 1 sau 2 AED.• Dacă preferați mâncarea tradițională, proaspătă și sănătoasă, atunci nu trebuie să ratați Seven Sands, care își încurajează clienții să participe la un curs practic de gătit preparate emirate. Această unică experiență culinară locală se desfășoară în fiecare marți dimineață, între 10 și 12, timp în care puteți învăța multe lucruri despre bucătăria locală emiriană și puteți chiar să preparați două dintre cele mai populare rețete din țară. După aceea, puteți savura propria creație culinară ca parte a unei mese cu trei feluri, care va include un platou mezzeh tradițional, un fel principal și un desert emirat.• Brunch-urile de weekend ocupă un loc special în inimile comunităților din Dubai și au devenit rapid una dintre cele mai faimoase instituții gastronomice ale orașului. În condițiile în care săptămâna de lucru se desfășoară de duminică până joi, aceste ospețe din fiecare zi de vineri le permit comunităților diverse ale orașului să se întâlnească și să sărbătorească începutul weekend-ului. Orașul vă pune la dispoziție numeroase variante de brunch - de la mese intime la mese cu evenimente și activități dedicate întregii familii. Deși vinerea este, de obicei, ziua dedicată brunch-ului în Dubai, această tradiție gastronomică continuă adesea și sâmbăta.Pentru inspirație și reduceri, merită să aruncați o privire pe website-ul premiat Mr. and Mrs Brunch.DESCOPERIȚI ORAȘUL DUBAI• Orașul a început să se dezvolte inițial în jurul râului - sufletul industriei sale de import-export - și aici este locul unde puteți descoperi rădăcinile orașului Dubai. În inima Vechiului Dubai se află turnurile de vânt și clădirile din ghips și coral ale Cartierului istoric Al Fahidi, toate restaurate cu mare atenție la detalii doar cu materiale de construcție tradiționale pentru a arăta la fel ca în perioada lor de glorie. Pasionații de fotografie pot obține poza perfectă pentru Instagram în aproape orice colțișor al cartierului, ale cărui clădiri sunt decorate cu design-uri Arabesque. O serie de galerii de artă împrăștiate în această zonă expun numeroase lucruri valoroase, de la caligrafie la artă modernă. Dar dacă vreți ceva mai mult decât cultură, mergeți la XVA, o galerie de artă unică ce servește și ca hotel tip boutique și cafenea. Dacă aveți ceva timp la dispoziție, plimbați-vă prin Satul de Patrimoniu din Dubai sau vizitați Casa istorică a Șeicului Saeed, fosta reședință oficială a bunicului actualului lider al Dubaiului.• Cursele de cămile sunt o activitate relaxantă care provine din Orientul Mijlociu și beneficiază de o comunitate întreagă de pasionați locali care își urmăresc în mod constant cămilele favorite în timp ce aleargă pe pistele nisipoase ale orașului în timpul sezonului de curse de cămile. Sezonul competițional se desfășoară între octombrie și aprilie, cursele având loc de obicei dimineața, în zilele de vineri și sâmbătă. Există mai multe circuite în emirat, dar cel mai mare din Dubai este Hipodromul pentru cămile Al Marmoum, care găzduiește Dubai Camel Racing Club. Se află la doar jumătate de oră de oraș, aproape de stadionul Sevens. Acesta atrage proprietari de cămile din toate emiratele, unii venind chiar și din țările învecinate, și oferă premii în valoare de zeci de mii de dirhami.• Există multe lucruri de făcut și în Vechiul Dubai - fie că doriți să descoperiți o bucățică de istorie sau moștenire locală, fie că vreți pur și simplu să savurați niște delicatese tradiționale. Deși orașul are reputația unei metropole moderne înfloritoare, piețele tradiționale din Dubai încă sunt o parte importantă a vieții cotidiene și a comerțului orașului, o plimbare printr-unul dintre aceste bazaruri animate fiind o experiență esențială. Puteți chiar să călătoriți între cele două zone cu bazaruri (souk) în faimoasele Abra, bărci tradiționale care traversează râul Dubai pentru doar 1 AED.