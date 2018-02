Formatia Tribut Beatles Numarul 1 in Anglia (re)vine in Romania, la cererea publicului!

In urma succesului enorm inregistrat anul trecut, The Fab Beatles se intorc in Bucuresti. “Publicul roman este fabulos! Ne-a dat o energie aparte si am simtit ca muzica de calitate este ca oxigenul pentru romani. Iar asta nu doar ca ne-a bucurat, ci ne-a facut sa ne dorim a reveni. Si iata ca visul nostru s-a indeplinit! Pe 27 aprilie, in anul in care trupa implineste 27 de ani de la infiintare, vom readuce in fata voastra spiritul, atmosfera, muzica, sufletul si energia Beatles!”, spune Kev Day (John Lennon).

In cei 27 de ani de existenta, The Fab Beatles a sustinut concerte in Anglia, Europa, Orientul MIjlociu, America de Nord si de Sud. In data de 27 Aprilie 2018, la Hard Rock Café, publicul din Romania se va bucura de experienta unica a celei mai bune formatii –tribut Beatles din lume!



Ochii vad, urechile aud Beatles!

Repertoriul celebrilor Beatles este readus live pe scena, iar pentru ca senzatia traita in concertele celor din formatia originala sa fie la intensitate maxima cei din The Fab Beatles au look-ul si costumele identice. Daca timpul nu poate fi dat inapoi, istoria poate insa fi readusa la viata. Si nu oricum, ci prin experienta de 1 la 1! Efortul depus de cei de la The Fab Beatles i-a condus spre a deveni atat de aproape de original, incat nu poti sa iti imaginezi decat daca vezi! De altfel, au fost alesi drept “The Best” de catre BBC si desemnati de catre EMI sa promoveze CD-ul “Beatles 1”.



The Fab Beatles folosesc doar instrumente si costume autentice si se pot lauda cu faptul ca poseda insusi setul de tobe Ringo folosit de cei de la The Beatles in turneul american din 1964!

Toti membrii sunt muzicieni cu experienta, talentul lor fiind confirmat de succesul mondial avut cu Tributul Beatles!



Kev Day este John Lennon

Kev a infiintat trupa acum 27 de ani.

A petrecut foarte multi ani studiind si repetand pentru ca rezultatul pe scena sa fie John Lennon in persoana (muzical, vizual si mental).



Terry Lines este Paul McCartney

Terry s-a alaturat trupei in 2016. Este un muzician foarte experimentat in aria de competenta a Beatles.



Martin Powell este George Harrison

Martin are si el o experienta indelungata in domeniul tributului Beatles iar venirea sa in trupa aduce plus valoare autenticitatii sale.



Steve Humby este Ringo Starr

Steve are o fascinatie aparte pentru muzica anilor ‘60, ‘70 si ‘80, fapt care l-a ajutat enorm in a deveni Ringo Starr pe scena. Cu atat mai mult cu cat pasiunea pentru Beatles si The Jam reprezinta aerul pe care il respira.

https://youtu.be/5a9g0rGuUg0



A nu se rata: 27 aprilie, 22.30, Hard Rock Café!

Biletele sunt puse in vanzare pentru urmatoarele categorii:

Categoria VIP - 120 lei (intalnire cu artistii, poza si autograf )

Categoria 1 – 90 lei (loc la masa in fata scenei)

Categoria 2 -70 lei (loc la masa in sala)

Categoria 3 – 40 lei (loc in picioare)

Ele se pot cumpara online pe Bilete.ro si iabilet.ro sau de la Hard Rock Café.