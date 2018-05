File de macrou în ulei vegetal - pentru salate delicioase

Odată cu începerea sezonului estival, nu numai starea de spirit, ci și obiceiurile de consum ni se schimbă. Vara nu mai avem aceeași poftă de alimente sățioase precum iarna sau toamna si acest lucru este perfect normal și se datorează răspunsului pe care organismul îl are când temperaturile cresc. Vara trebuie să ne hidratam mai mult decât în restul anotimpurilor - și nu numai cu apă, ci și cu fructe și legume pentru ca organismul să facă față gradului de deshidratare resimțit.



Deși vitaminele și mineralele sunt esențiale în dezvoltarea armonioasă, dieta trebuie să fie una echilibrată iar modalitatea optimă de a obține proteinele atât de necesare - dacă nu urmezi un stil de viață vegetarian, bazat pe proteine vegetale - este consumând carne. Doar că și acest aliment trebuie adaptat anotimpului – astfel că vara se recomandă consumul de carne slabă de pește, pui sau curcan care să nu îngreuneze digestia. În plus, peștii precum macroul, somonul, tonul sau sardina conțin cel mai înalt nivel de acizi grași “sănătoşi”, pe care organismul nu îi poate produce, dar de care are nevoie pentru a funcționa corespunzător.



Macroul este una dintre speciile de peşte asupra cărora ar trebui să ne îndreptam atenția, pentru ca:

• macroul este bogat în acizi grași Omega 3, vitamine (A, B1, potasiu, zinc și sodiu) și minerale (seleniu, cupru, fosfor, magneziu și fier)

• ajută la reducerea riscului de boli de inimă și îmbunătățește șansele de supraviețuire după un atac de cord prin scăderea nivelului de grăsime din sânge

• îmbunătățește capacitatea cognitivă și contribuie la un risc mai scăzut de boli neuro-degenerative

• menține vitalitatea părului, protejează pielea, previne degenerarea musculară, întărește sistemul imunitar și sistemul osos.



Poți consuma oricând o conservă cu macrou care păstrează proprietățile acestui peşte-minune și te scapă de grija timpului petrecut în bucătărie.

Chef Liviu Balint, ambasador Podravka România, vine cu două propuneri foarte ușoare, de vară:Eva file macrou în sos tomat este o variantă ideală pentru cei care sunt forțați de împrejurări să mănânce pe fugă, dar vor să consume un aliment sănătos și gustos. Practic, ține de ține dacă vrei să îi adaugi lămâie, un pumn de măsline verzi sau o porție de cartofi natur. Se seveşte alături de o felie de pâine prăjită, preferabil integrală și... gata! Masa este pregătită.

Eva file macrou în ulei vegetal este optimă dacă vrei o salată delicioasă și vrei să încerci altceva decât mult-cunoscuta salată cu ton. Ai nevoie de o conservă Eva, o salată proaspătă, 5-6 roșii cherry, 1-2 ouă, câteva fire de ceapă verde, sare, piper și jumătate de lămâie pe care să o storci peste compoziția finală.