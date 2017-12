Elimina toxinele intr-o vacanta relaxanta la Sovata

Cand vine vorba de toxine si kilograme in plus, toata lumea incepe sa isi faca griji. Totusi, exista modalitati simple prin care iti poti detoxifia organismul si cu ajutorul carora sa ai un stil de viata sanatos! Suzana Pretorian, doctor balneolog in cadrul Danubius Health Spa Resort Sovata, iti ofera cateva sfaturi, care te vor ajuta sa elimini toxinele acumulate in organism in perioada Craciunului, pentru a te bucura de un corp in forma si o stare buna in noaptea de Revelion.

Ce sunt toxinele si cum se apara organismul in fata lor?

Suzana Pretorian, doctor balneolog in cadrul Danubius Health Spa Resort Sovata, ne explica ca, toxinele se gasesc in principiu in „alimente procesate, medicamente, alimente de oridine animala si stimulentele precum cofeina sau alcoolul.” In ceea ce priveste eliminarea acestora, Suzana Pretorian, doctor balneolog din cadrul Danubius Health Spa Resort, este de parere ca: „principalul mecanism prin care organismul se apara de toxine este, in primul rand, producerea de tesut gras cu care le izoleaza”.

Cele mai usoare modalitati prin care poti elimina toxinele?

Cand vine vorba de eliminarea toxinelor, ar trebui sa stii ca cele mai usoare etape incep acasa. Pentru inceput, potrivit Suzanei Pretorian, doctor balneolog in cadrul Danubius Health Spa Resort Sovata, cel mai usor este sa incepi prin alimentatie: „este ideal sa consumam numai alimente vii, deloc sau putin prelucrate termic si predominant vegetale.

Pe langa alimentatia sanatoasa, Suzana Pretorian, doctor balneolog in cadrul Danubius Health Spa Resort, recomanda drenajul limfatic: „Acest tip de masaj ajuta foarte mult la indepartarea toxinelor din organism. Este indicat sa facem drenj limfatic de 3 sau 4 ori pe an, cate cinci sedinte consecutive. Cel mai bine, pentru un efect garantat, este sa evitam produsele de origine animala atunci cand apelam la drenajul limfatic.”

Suzana Pretorian, doctor balneolog in cadrul Danubius Health Spa Resort Sovata, este de parere ca si odihna este extrem de importanta pentru eliminarea toxinelor. Cand organismul este odihnit, este si mai sanatos si mai puternic, iar lupta impotriva toxinelor si a kilogramelor sunt eficiente. In cazul in care iti doresti o vacanta relaxanta intre Craciun si Revelion, Danubius Health Spa Resort te astepta cu bazinele cu apa dulce si sarata, care te vor ajuta sa te relaxezi prin sport, dar si cu masajele de relaxare si drenajul limfatic, baile individuale cu lapte si miere care iti vor catifela pielea si saunele care te vor ajuta sa elimini mai usor toxinele din organism.