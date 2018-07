Ela Crăciun ajută gravidele sărace din România să își cunoască drepturile și să aibă asistență medicală gratuită

Ela Crăciun se implică din nou în informarea corectă a publicului prin intermediul blogului său, de această dată venind în ajutorul gravidelor din zonele sărace ale țării, care nu obișnuiesc să se prezinte la controlul medical.

Vedeta TV a mers, alături de specialiști, într-o localitate din județul Vâlcea, pentru a descoperi poveștile îngrijorătoare ale unor femei care, din lipsă de informație și de resurse financiare, nu se prezintă aproape deloc la medic în perioada sarcinii.



“În România, 1 din 4 femei nu are asigurare medicală, 20% dintre gravide nu au fost la medic până la naștere, 30% dintre gravide au fost la medic doar după primul trimestru de sarcină, 42% din populația României are risc de sărăcie și excluziune. Una din cinci femei însărcinate din România nu merge la doctor pentru control; una din zece mame care naște în România este minoră; una din patru românce nu are asigurare medicală. Și toate sunt cu UNA prea multe.

Mortalitatea maternă în România este cu cel puțin de două ori mai mare decât media Uniunii Europene, la fel ca și rata avorturilor. De altfel, România este pe prima poziție în UE privind sarcina și rata de avort la adolescente”, se destăinuie vedeta pe blogul său.

La inițiativa fundației World Vision, Ela Crăciun a mers în comuna vâlceană Stoilești să afle chiar din gura unei mame cum arată cele 9 luni de sarcină pentru o femeie care este departe de tot ce înseamnă asistență medicală, chiar și gratuită și care nu merge la controalele obligatorii pentru că nu își permite drumul până la spitalul din oraș.



“Am ajuns și primul lucru pe care l-am văzut a fost că drumul de acces era blocat de o inundație.



<<Am făcut 6 copii și nu am văzut doctorul decât când am născut>>, îmi spune aproape mândră o mămică. Are și de ce. Are 6 copii sănătoși, deși nu a făcut niciodată vreo analiză relaționată cu sarcina. Spune că s-a lăsat la mâna lui Dumnezeu. Fata ei de 21 de ani nu a avut același noroc. A pierdut un copil în a treia lună de sarcină, deși, spune ea, a mers la toate controalele posibile. Nici acum nu merge cu cei 3 copii mici care au rămas sub acoperișul ei la analizele periodice pentru că nu își permite cei 14 lei de persoană cât ar costa drumul. În plus, nu de puține ori, odată ajunsă la spital, i s-a spus că nu mai sunt fonduri.

La fel se întâmplă și la laboratoare, unde mai niciodată nu există fonduri. La asta se adaugă și numărul insuficient de cabinete de specialitate care au contract cu Casele de Asigurări.



De aceea cred că femeile ar trebui să știe care le sunt drepturile.



În primul rând femeile însărcinate și lăuzele beneficiază de asigurare și fără plata contribuției, deci de servicii gratuite de supraveghere și monitorizare a sarcinii.

În plus, trimestrial, pot merge la obstretică-ginecologie. Pachetul de servicii de bază, decontat din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale, cuprinde:1.Monitorizarea evoluției sarcinei și lăuziei în asistența medicală primară:a.Luarea în evidență în primul trimestru, când se acordă și o consultațieb.Supravegherea din luna a 3-a până în luna a 7-a. O consultație pe lună.c.Supravegherea, de 2 ori pe lună, din luna a 7-a, până în a 9-a, inclusivd.Urmărirea lăuzei la externarea din maternitate. O consultație.Plus o altă consultație la 4 săptămâni de la naștere. În cadrul supravegherii se face și promovarea alimentației exclusive la sân a cpilului, testare HIV, hepatita B și C, consiliere pre și post testare HIV.2.Servicii de supraveghere a sarcinii și lăuzei în ambulatoriu de specialitate, câte o consultație pentru fiecare trimestru de sarcină3.Pachetul de servicii medicale de bază în asistență medicală ambulatorie pentru specialități paraclinice. Gravidele beneficiază în plus față de restul persoanelor asigurate de o serie de analize de laborator foarte sofisticate, inclusiv ecografii.Serviciile medicale spitalicești în cazul nașterii se acordă fără bilet de internare, indiferent de statutul de asigurat al pacientei.Aș vrea să reamintesc că toate femeile însărcinate și lăuzele sunt scutite de la coplată pentru servicii medicale legate de ecoluția sarcinii, iar cele care un au niciun venit sau venituri sub salarial de bază minim brut, pentru toate serviciile medicale. Legea spune că sunt prevăzute consultații chiar și pentru planificare familială pentru aceste persoane. De la indicarea unei metode contraceptive, la tratamentul complicațiilor.Asta ne arată și că una dintre principalele probleme este lipsa de informare. Asta, și aparatul birocratic atunci când o gravidă trebuie înscrisă în sistemul de asigurări.Deci: pentru o sarcina normală o gravidă are dreptul, gratuit, la 8 consultații prenatale la medicul de familie și la 2 la medicul obstetrician, ecografii, dar și analize specifice. Iar pentru o gravidă cu risc crescut, atâtea consultații cât sunt nevoie pentru remedierea problemei”, scrie vedeta pe www.elacraciun.ro Ela Crăciun este prezentatoarea emisiunii „Numai de bine”, de la Antena 3, și deține blogul www.elacraciun.ro, unul din cele mai de succes din România.