Ediţia aniversară cu numărul 10 a proiectului ShoeBox - Cadoul din cutia de pantofi

Decembrie este luna cadourilor an de an, dar există copii care nu primesc nici un cadou, pentru ei decembrie fiind doar o lună de iarnă şi atât. ShoeBox – Cadoul din cutia de pantofi reprezintă o încercare minusculă de a face lumea un loc mai frumos în fiecare an, în preajma Sărbătorilor de Iarnă.

De la prima ediţie din 2007 a acestui proiect se doreşte să se ajungă la acei copii care nu ar primi altfel nici un cadou de Crăciun şi să se pună un zâmbet pe chipurile a zeci de mii de copii sărmani.

Practic, se oferă în cutii de pantofi cadouri pentru copiii defavorizaţi sau cu posibilităţi financiare reduse. Se înveleşte frumos în hârtie o cutie de pantofi şi capacul ei, fiecare separat, apoi se adaugă în cutie tot ce îşi doreşte fiecare să ofere unui copil cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, băiat sau fată:

o dulciuri neperisabile precum ciocolată, biscuiţi, napolitane, dar NU produse perisabile de genul banane, portocale, iaurt;

o articole şcolare cum ar fi caiete, creioane colorate, ghiozdan, penar sau orice alte rechizite;

o jucării potrivite pentru vârsta şi sexul copilului;

o produse de igienă personală precum perie şi pastă de dinţi, săpun, şampon, gel de duş;

o o felicitare de Crăciun pe care să se scrie câteva rânduri pentru copilul care va primi cutia;

o articole de îmbrăcăminte cum ar fi fular, căciulă, ciorapi groşi, mănuşi sau orice altceva de acest fel;

o poate o lumânare parfumată care să le amintească copiilor de mireasma Crăciunului, însă fără chibrituri;

o orice alt cadou care ar bucura copiii.



Şi în acest an, toate cele 24 de magazine ECCO din Bucureşti, Cluj Napoca, Sibiu, Iaşi, Constanţa, Braşov, Timişoara, Piteşti, Galaţi sunt partenere de locaţie în cadrul ediţiei aniversare cu numarul 10 al proiectului ShoeBox – Cadoul din cutia de pantofi, colectând cadouri în perioada 01 - 15 decembrie 2017, verificându-le şi sigilându-le cu etichete pentru fetiţe sau băieţi.

Vă invităm să vă alăturaţi ediţiei #ShoeBox2017 oferind copiilor cu posibilităţi reduse câte un cadou într-o cutie de pantofi, pentru că doar împreună putem oferi zâmbete!



