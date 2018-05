Dubai Tourism lansează Dubai Pass

Departamentul de Comerț și Turism din Dubai (Dubai Tourism) lansează o nouă modalitate de a-i ajuta pe vizitatori să se bucure de gama variată de atracții, experiențe și tururi din oraș.

Anunțat astăzi la Arabian Travel Market (ATM), Dubai Pass, un card preplătit all-inclusive, permite accesul fără numerar la 33 de evenimente și locuri cheie din Dubai, fiind modalitatea perfectă de a explora atracțiile turistice de clasă mondială ale orașului. Acesta va fi disponibil începând cu data de 16 mai 2018.Decizia vine firesc, cu atât mai mult cu cât Raportul emis pentru primele 3 luni ale acestui an demonstrează ca Dubai a înregistrat în perioada Ianuarie – Februarie 2018 un număr de 4,7 milioane de turiști (cazați peste noapte), având o creștere de 2 procente a traficului față de perioada similară a anului trecut. Țările din Europa au contribuit mult la această cifră. Față de restul care au avut o constanță relativă, numărul de turtiști din anumite țări a crescut seminficativ. Astfel: Germania - 194.000, cu o creștere de 13% față de anul trecut, Franța - 103.000 turiști (17% creștere), Italia - 80.000 (20 de procente mai mult).Pass-ul către experiențe de neuitatCu prețuri începând de la 399 dirhami EAU, abonamentul oferă pachete „Select” și „Unlimited”, cu o listă de atracții și experiențe populare special alese. Printre acestea se numără Burj Khalifa, Dubai Parks and Resorts, IMG Worlds of Adventure, Parcul acvatic Wild Wadi, Ski Dubai, Desert Safari Tours și multe altele.La fiecare achiziție, vizitatorii vor primi și o reducere de 50% la biletele pentru La Perle - un spectacol unic de divertisment cu acrobații și cascadorii aeriene - prin simpla prezentare a Dubai Pass atunci când cumpără un bilet la spectacol.Pachetul „Select” costă 399 dirhami EAU. Acesta le permite utilizatorilor să se bucure de o gamă variată de atracții - câte una din fiecare dintre cele trei grupuri de atracții.*. Abonamentul este valabil timp de șapte zile consecutive, începând cu prima zi de utilizare. De asemenea, pachetul „Unlimited” poate fi achiziționat contra sumei de 899 dirhami EAU. Utilizatorii pot alege evenimente și activități nelimitate, iar abonamentul este valabil timp de trei zile.* Detalii complete mai josAbonamentul Dubai Pass disponibil pe toată durata anului a fost introdus în urma succesului abonamentelor sezoniere DSS și DSF. Acesta este o modalitate mai simplă de a descoperi Dubaiul, de a economisi bani și de a profita la maximum de călătorie împreună cu familia și prietenii.Pentru mai multe detalii, turistii pot accesa www.dubaipass.ae ; Dubai Pass va fi disponibil începând cu data de 16 mai 2018.