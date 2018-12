Decathlon lansează proiectul naţional Experienţe Sportive

Începând cu 7 ianuarie 2019, Decathlon ridică ștacheta în misiunea sa de a face sportul accesibil cât mai multor oameni, lansând proiectul național Experiențe Sportive. Pentru asta, retailerul francez pune la dispoziția clienților săi o nouă platformă online şi un nou sistem de fidelizare.Decathlon dorește să motiveze și să ajute oamenii să practice sportul preferat, dar și să descopere unele noi, dezvoltând astfel un stil de viață sănătos. Totodată, accesibilitatea înseamnă pentru Decathlon și cel mai bun raport preț - calitate și prețuri mici pe parcursul întregului an. Mai mult de atât, compania face trecerea de la fidelizarea clasică, la o modalitate de fidelizare adaptată nevoilor actuale, prin oferirea unor experiențe în adevăratul sens al cuvântului.„Credem cu adevărat în misiunea noastră, aceea de a face sportul accesibil cât mai multor oameni. Accesibilitate înseamnă să fii acolo unde este nevoie, când este nevoie, punând la dispoziția clientului tot ceea ce acesta are nevoie. Potrivit rezultatelor Eurobarometru privind sportul și activitatea fizică știm astăzi că 37% din populația României practică sport. Ne dorim să ducem această cifră la 60% în următorii 5 ani, facilitând această relație: utilizator - echipament - loc de practică,” a declarat Lăcrămioara Roșca– Director Marketing Decathlon România.Astfel, noul program de fidelitate continuă să transforme fiecare tranzacție în puncte de fidelitate. Aceste puncte de fidelitate au o valabilitate de 12 luni de la momentul înregistrării ultimei tranzacții în contul Decathlon.În noua platformă, utilizatorii pot opta, începând cu 7 ianuarie, pentru diferiți parteneri sportivi, în diferite orașe din țară și pentru diferite tipologii de sporturi, în funcție de numărul de puncte din contul lor.Modalitățile de plată sunt de 2 feluri: plată integrală prin sistemul de puncte de fidelitate sau plată parțială prin același sistem de puncte și diferența cash sau card în cadrul locației alese. Persoanele eligibile pentru obţinerea unui card pot intra în posesia acestuia dacă au vârsta peste 18 ani şi solicită emiterea cardului fie într-un magazin Decathlon, fie online, pe website-ul decathlon.ro, în secţiunea "contul meu".Avantajele cardului de fidelitate Decathlon sunt multiple, dintre acestea doar cateva exemple fiind:• Decathlon îşi ajută clientii să practice sportul preferat, punând în acceași platformă utilizatorul, echipamentul și locurile de practică.• Pune la dispoziție o rețea de parteneri la nivel național, care se va extinde în mod constant.• Pasionații de sport au acces la oferte personalizate din partea locurilor de practică.• Utilizatorul este cel care decide unde și când își transformă punctele.• Platforma se bazează pe note și opinii din partea celor care au experimentat deja locația/ experiența respectivă, asigurându-se astfel o selecție calitativă, pentru fiecare sport in parte și în fiecare oraș.• În continuare, cei care dețin un card de fidelitate Decathlon se bucură de garanția produselor, fără a fi necesar bonul fiscal.• Beneficiază de sfaturi sportive și comunicare personalizată.