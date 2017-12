De Sarbatori gatesti rapid alaturi de Tefal

In fiecare an, de Sarbatori, asteptam Craciunul cu aceeasi bucurie ca in copilarie. Pregatim cele mai alese preparate si construim in jurul mesei amintiri de neuitat alaturi de cei dragi.

Indiferent daca preferam traditional romanian food sau contemporary fine dining, gatitul se transforma in ceva spectaculos alaturi de ajutoarele tale preferate de la Tefal: robotul de bucatarie Double Force, masina de tocat HV4 si gama de tavi Succes - trio-ul ideal pentru pregatirea meniurilor festive care deja te-au consacrat.



Daca iti place sa gatesti, iar masa de Craciun este momentul cel mai asteptat al anului, ai nevoie de cei mai iscusiti prieteni in bucatarie. Indiferent daca vrei sa pregatesti chiftele, carnati sau nelipsitele sarmale, alaturi de Tefal HV4, cea mai compacta si puternica masina de tocat, rezultatele sunt aceleasi de fiecare data: incantatoare. Vei redefini conceptul de retete perfecte datorita celor 5 accesorii - 3 site din otel inoxidabil pentru tocare fina, medie si grosiera, un accesoriu pentru prepararea carnatilor si unul cu 2 filtre pentru sucuri de casa sau sosuri coulis din fructe moi sau rosii. Compact, usor si rapid.

