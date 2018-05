Cinema City inaugurează la Râmnicu Vâlcea un multiplex de 5 milioane de euro

După ce la finalul lui 2017 a aniversat 10 ani în România, Cinema City continuă şi în 2018 să le aducă românilor cele mai bune experienţe cinematografice, deschizând în Shopping City Râmnicu Vâlcea cel de-al 26-lea multiplex din ţara noastră şi al 6-lea din regiunea Olteniei. Noul cinema cuprinde 6 săli, cu un număr total de peste 1.052 locuri. Valoarea investiţiei în acest multiplex este de 5 milioane de euro, fiind realizată de Cinema City România împreună cu NEPI Rockcastle, dezvoltatorul centrului comercial.

„De peste 10 ani, Cinema City s-a dedicat continuu scrierii unei poveşti în centrul căreia protagonistul a fost, întotdeauna, spectatorul de cinema. Iar deschiderea multiplexului din Râmnicu Vâlcea reprezintă încă un capitol frumos din istoria brandului în România. Credem cu tărie în a le oferi iubitorilor de film experienţe de top, iar motto-ul nostru este unul pe cât de simplu, pe atât de puternic: Cinema City este cel mai bun loc unde poţi viziona un film. În plus, după cum spunea şi Mooky Greidinger, CEO-ul Cineworld, lumea devine din ce în ce mai conectată, iar culturile se întrepătrund. Şi acest lucru reprezintă o oportunitate esenţială pentru noi de a le oferi spectatorilor şansa de a viziona în cele mai bune condiţii atât producţii locale, cât şi o varietate cât mai mare de filme din întreaga lume”, a spus Ioana Ionescu, Marketing Manager Cinema City România.Începând din momentul intrării pe piaţa noastră, Cinema City – cel mai mare operator de cinematografe din România şi parte din Cineworld Group – şi-a luat angajamentul de a recrea şi a dezvolta infrastructura de cinema. Mooky Greidinger, CEO-ul Cineworld, a înţeles încă de atunci potenţialul uriaş de creştere al României, pornind de la numărul de locuitori şi pasiunea acestora pentru filme.Iar acest lucru nu e deloc întâmplător, întrucât Greidinger provine dintr-o familie cu tradiţie în domeniu, bunicul său deschizând primul cinema în 1930 în Haifa (Israel), urmat apoi de deschiderea în 1982 a primului multiplex în Israel.Începând din 1997, business-ul s-a extins treptat în Europa, operând acum cinematografe în Regatul Unit, Irlanda, Polonia, România, Ungaria, Cehia, Bulgaria şi Slovacia.Mai mult, recent, grupul Cineworld a preluat lanţul american Regal Cinemas, în urma unei achiziţii în valoare de 3,6 miliarde de dolari, creând, astfel, cel de-al doilea cel mai mare operator de cinematografe din lume, acoperind o piaţă de aproximativ 500 milioane de persoane şi fiind prezent în 10 ţări, cu peste 9,500 de săli de cinema în Europa, Israel şi SUA.Şi – după cum spunea Mooky Greidinger – pentru fiecare dintre aceste săli de cinema, în care pot rula, cumulat, în jur de 14 milioane de show-uri pe an, nivelul calităţii serviciilor oferite trebuie să fie mereu acelaşi. Toate proiecţiile trebuie să înceapă la timp, imaginea şi sunetul trebuie să fie cele mai bune, scaunele trebuie să fie confortabile, iar sălile de cinema trebuie să fie curate.Astfel, fie că este vorba despre multiplexuri din Londra, Praga, Tel Aviv, New York sau, mai nou, Râmnicu Vâlcea, întotdeauna se pune accent cu adevărat pe structura şi ambianţa sălilor de cinema, pe tehnologiile de ultimă generaţie folosite, precum şi pe servicii de calitate încă din primul moment în care ai păşit în cinema.