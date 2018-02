Cazacii Rusiei, invitați la Jubileul Reginei Angliei

Cea mai bună companie rusească de dans din lume, care va ajunge și în România în martie, a fost invitată la Palatul Buckingham de către Alteța Sa Regala, Regina Elizabeth a Angliei.

Cu ocazia celebrării a celei de-a 60-a aniversări a Majestății Sale, Cazacii Rusiei au fost invitați să participe la programul cultural organizat cu acea ocazie. “După o serie lungă de spectacole organizate de-a lungul anilor în Marea Britanie, având sălile pline întrucât englezilor le-au placut dansul scenic și muzica live oferite de trupa noastră, și văzând recenziile fabuloase de care am beneficiat în presă, organizatorii Jubileului ne-au lansat această invitatie. A fost onorant!”, spune Anatoly N. KAPLUNOVSKIY – directorul artistic al trupei.



Un show creat special pentru Regină

Este cunoscut faptul că regina iubește caii. Astfel, programului de dans și muizcă i s-a alăturat unul realizat de către călăreții desăvârșiti ai Școlii de Călărie de la Kremlin. Ei au venit special din Rusia, prezentând în fața Majestății Sale un număr de show cabalin dedicat ocaziei. “Am gândit un program special. Astfel, pe de o parte a fost acest show al călăreților, iar un alt număr de înaltă ținută a fost realizat de orchestra noastră alături de talentații dansatori. Firește că am inclus în programul muzical și celebrele «Kalinka» și «Katyusha», dar nu am exclus balalaika din orchestrație, întrucât este un simbol muzical al Rusiei”, povestește Anatoly Kaplunovskiy.



Invitați și la Recepția Oficială

După actul artistic, o serie de reprezentanți ai Trupei Cazacii Rusiei a fost invitată la Recepția oferită de Regina Angliei invitaților la Buckingham. “Această experiență va rămâne mereu în amintirea noastra, dar și în istorie.

Nu vom uita niciodată că, pe parcursul Recepției, Majestatea Sa a salutat fiecare persoană, a vorbit cu fiecare invitat. Pe mine m-a întrebat dacă suntem încântați de modul în care am fost primiți în Marea Britanie și ce anume ne-a placut mai mult în Regat. Am fost, de altfel, plăcut surprins să aud că pe unii dintre colegii mei i-a intrebat detalii despre costumele noastre, exprimându-și admirația față de ceea ce a văzut pe scenă. În concluzie, toți cei care am făcut parte din delegația invitată și la Recepție am rămas cu o amintire de înaltă ținută, pe viață!”, conchide Kaplunovskiy.



Cazacii Rusiei aduc un show uluitor în Constanța 25 martie 2018, Casa de Cultură a Sindicatelor.

Timp de 2 ore, se vor cânta LIVE, instrumental și vocal, melodii celebre (Ochi chyornye, Katyusha, Tiganskaia), dar și melodii din folclorul rusesc, redând sunetul cazacilor. Acesta seamănă cu cel modulat de blue grass American (poate step grass) - caracterizat prin a cânta foarte rapid la balalaika și prin a cânta la acordeon cu implicarea zgomotelor de barabane și un rând de instrumente de suflat.



Pe scenă se vor rula 9 seturi de costume, artiștii vor aduce o coregrafie care combină elementele de gimnastică, de acrobație, balet cu dansul clasic și cel modern, totul într-o poveste spusă precum o piesă de teatru.



