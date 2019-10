Back to School! Campania “Dăruiește Zâmbete” a ajuns la final

Zâmbete, fericire și momente de neuitat – acestea au stat la baza „Back to School 2019” - campania organizată de către ECCO în colaborare cu Fundația Regală Margareta a României. Desfășurată în perioada 29.08 – 15.09.2019, aceasta și-a propus să adune rechizite pentru copiii din medii defavoritate pentru a îi ajuta în lupta împotriva abandonului școalar și să ducă la bun sfârșit anul de învățământ 2019/2020.



ECCO le mulțumește celor ce au „Donat șansa la educație”



Timp de 2 săptămâni, cei care au donat ghiozdane, creioane, penare, etc, la punctele de colectare din fiecare magazin ECCO, au fost „răsplătiți” cu o reducere de 20% la încălțămintea neredusă pentru copii.

Campania, devenită o tradiție pentru ECCO, continuă să facă parte din lupta pe care o ducem împotriva abandonului școlar din țara noastră și își propune să continue să îi ajute pe cei mici când fac primii pași pe poarta școlii,



„Îmi pare foarte bine că am reușit să ducem la bun sfârșit proiectul Back to School, proiect la care țin foarte mult. Din păcate România nu are cele mai bune statistici când vine vorba de abandonul școlar, iar fără educație șansa la o viață mai bună se reduce considerabil. Colegii noștri, clienții ECCO, dar și comunitatea Transylvania College s-au alăturat acestui proiect, au donat și împreună am reușit să ajungem la cei care au nevoie de noi. Doresc pe această cale să le mulțumesc pentru sprijinul lor, fără ei nu am fi reușit! Povestea merge mai departe și speram ca și la anul să continuăm acest minunat proiect.”, a declarat Victor Tighinean, Directorul General ECCO Romania.



Back to school – 2019 – în cifre

La fel ca în anii precedenți, ECCO împreună cu prietenii de la Fundația Regală Margareta a României, au reușit să ajungă cu succes la 220 de copii.

- 200 de copii din 3 centre de tip after school din județele Maramureș, Constanța și Ialomița.

- 20 de familii, cazuri individuale din București, Ilfov și Bistrița.



Fundația Regală Margareta a României (FRMR) a fost înființată în 1990 de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române, împreună cu tatăl său, Majestatea Sa Regele Mihai I.

De-a lungul celor peste 29 de ani de activitate, Fundația s-a implicat în numeroase proiecte sociale, culturale şi de susținere a educației şi talentului artistic. În prezent, Fundația Regală Margareta a României este o organizație neguvernamentală de elită, care sprijină copii, tineri și vârstnici prin intervenții durabile, bazate pe schimbul de experiență și valori între generații.„Colaborarea noastră cu ECCO a început din dorința de a oferi copiilor din medii defavorizate rechizitele necesare pentru a putea merge la școală. Din păcate, mulți dintre ei provin din familii nevoiașe, care nu au posibilitatea să le ofere condițiile și materialele de care au nevoie pentru a învăța.Rechizitele primite reprezintă astfel un real ajutor pentru ei. Prin programele noastre, luptăm pentru reducerea abandonului școlar de peste 29 de ani. Ne bucurăm că, de-a lungul timpului, am reușit să îmbunătățim condițiile de viață pentru sute de copii și să îi sprijinim pentru ca ei să rămână în sistemul de învățământ. Credem că doar împreună putem face lucruri frumoase și de aceea orice ajutor, de orice fel, este întotdeauna binevenit”, a declarat Sorin Marinescu de la Fundația Regală Margareta a României.

Multumiri aduse pentru sprijinul acordat în acest proiect: Fundația Regală Margareta a României, Transylvania College, Formula S și comunitatii ECCO.