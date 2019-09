„Atelier de vacanță”, un proiect social care a ajutat copiii cu nevoi speciale

Miercuri, 25 septembrie, Clubul sportiv Kyodai a încheiat activitățile din cadrul proiectului „Atelier de vacanță”, reușind să obțină rezultate remarcabile alături de toți cei implicați: 22 de copii cu nevoi speciale, 19 copii tipici, 11 părinți și 11 voluntari.



Prin activitățile sportive mobilitatea, tonusul muscular și abilitățile motrice ale beneficiarilor au fost îmbunătățite considerabil. În perioada de pregătire de 5 săptămâni, copiii și-au îmbunătățit postura și echilibrul vestibular și și-au însușit tehnici de arte marțiale și autoapărare.



Atât copiii tipici, cât și cei cu nevoi speciale au întâmpinat dificultăți în cadrul primelor întâlniri, legate de socializarea cu ceilalți și de inițiere a contactului social. Pe parcursul desfășurării antrenamentelor și a activităților de dezvoltare personală, au devenit mai încrezători în propria persoană, mai curajoși, totodată empatici și toleranți. Copiii au experimentat integrarea în grupuri noi, și-au exersat autonomia, ei fiind încurajați să realizeze sarcini, independent și fără suportul părinților.



“M-a bucurat dorinţa de învăţare a copiilor şi am fost impresionat de modul în care au depăşit barierele de comunicare. La un moment dat am fost surprins să văd cum un copil de origine siriană care nu vorbeşte bine limba română lucra, se juca şi se distra cu un copil român cu dizabilităţi de vorbire. Deşi comunicarea verbală dintre ei se făcea cu mare dificultate, se înţelegeau foarte bine. După antrenament au plecat împreună spre casă ca şi când ar fi fost vechi prieteni. Diferenţele dintre ei nu au contat. Sportul este un limbaj universal.” ne-a povestit Marian Anghel, antrenor în cadrul proiectului.Clubul sportiv Kyodai, cu ajutorul Start ONG, program lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow, a creat “Atelier de vacanță”, un proiect ce a avut ca scop principal implicarea copiilor cu nevoi speciale în activități sportive și sociale în perioada vacanței de vară.În cadrul „Atelierului de vacanţă” au fost susținute activități fizice adaptate prin care copiii cu nevoi speciale au dobândit informații despre lumea în care trăiesc, au intrat în contact cu oamenii și cu obiectele din mediul înconjurător și au învățat să se orienteze în spațiu și timp. Acțiuni precum salutul la intrarea și ieșirea din sala de antrenament, aranjarea echipamentului, respectarea colegilor de antrenament, menținerea curățeniei și ascultarea indicațiilor, au contribuit la creșterea autonomiei participanților și au sprijinit incluziunea acestora în societate. Un alt pilon de bază în cadrul atelierului a fost reprezentat de activitățile de consiliere și sprijin emoțional susținute de un specialist, având rolul de a-i face pe tineri și părinți mai conștienți de propriile sentimente, gânduri și comportamente.KYODAI, asociația sportivă care a creat “Atelierul de vacanță”, a fost înființată în 2016 de către o echipă de antrenori tineri și pasionați pentru a desfășura activități în mai multe discipline sportive.Numele “Kyodai” care în limba japoneză înseamnă “frați”, sprijină incluziunea socială. Organizația promovează sănătatea prin sport, atât cea fizică, cât și cea mentală, onoarea, respectul și curajul către toate categoriile de oameni, incluzând, dar fără a se limita la: copii, tineri, adulți, persoane cu nevoi speciale și persoane ce provin din medii etnico-culturale diferite. De asemenea, Kyodai ajută persoanele care au nevoie de recuperare după accidentări și susține oameni care doresc să facă sport de agrement.