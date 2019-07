Arsenal Park - complex cu 250 de locuri de cazare si cel mai mare muzeu de tehnică militară din România

Frații Cristescu au triplat zona de agrement destinată copiilor la aqua park-ului din Arsenal Park în urma unei investiții de 1 mil. euro, pe fondul creșterii cererii din partea familiilor.

Frații Marius și Emil Cristescu vor să transforme Arsenal Park de la Orăștie dintr-un complex destinat inițial team building-urilor organizate de companii în unul care se adresează, în principal, familiilor cu copii, motiv pentru care au început o nouă serie de investiții în agrement. Prima dintre acestea, un complex de piscine cu opt tobogane pentru copii, a fost dată în folosință zilele trecute, iar investiția s-a ridicat la un milion de euro.Complexul Arsenal Park de la Orăștie, deținut de frații Marius și Emil Cristescu, va beneficia de o serie de investiții destinate zonei de agrement pentru familii și copii. Prima dintre acestea, cifrată la un milion de euro și inaugurată zilele trecute, a presupus triplarea zonei destinate copiilor în cadrul aqua parkului de la Arsenal. Astfel, a fost deschis un nou complex de piscine cu opt tobogane, unde se pot juca în fiecare oră 300 de copii.Alăturat, a fost amenajată o cofetărie unde se vând sucuri, înghețată și prăjituri. Tot în zona de agrement, a mai fost construită și o tiroliană din cinci tronsoane, pentru copii de peste 12 ani. Dacă inițial, din numărul celor care vizitau Arsenal Park, companiile reprezentau 70% și familiile 30%, în ultimii doi ani procentul s-a inversat, iar familiile, ajunse într-un număr tot mai mare de la an la an, ocupă 70% din totalul clienților."Vrem să atragem cât mai multe familii cu copii, pentru că acesta este viitorul, și de aceea am dezvoltat zona de agrement destinată celor mici. Sperăm să se deschidă bucata de autostradă care leagă Orăștie de Timișoara și să se dubleze numărul de clienți care vin din Timișoara. Dacă se deschid cele două loturi care completează segmentul de autostradă care leagă Orăștie și Timișoara, distanța dintre cele două localități poate fi parcursă cu mașina într-o oră și jumătate. Acum, se fac două ore și jumătate. Guvernul a promis că acest segment va fi gata până la sfârșitul lui iulie. Când s-au deschis tronsoanele spre Cluj, anul trecut, s-a dublat numărul de clienți din această zonă la Arsenal Park, pentru că acum se face o oră și jumătate din Cluj, față de două ore și 15 minute înainte", a declarat Marius Cristescu.Cei mai mulți clienți la aqua park-ul de la Orăștie vin din Sibiu, de unde fac 40 de minute cu mașina pe autostradă. Cu noua investiție în zona pentru copii, capacitatea totală a aqua parcului s-a extins de la 1.500 la 2.000 de persoane. Totodată, a fost mărită cu 200 de locuri parcarea, iar suprafața destinată șezlongurilor a fost dublată, pentru a spori confortul."Noi, anul trecut, am avut cel mai mult 2.400 de oameni într-o zi la aqua park, pentru că nu au fost toți în același moment al zilei.Acum o să avem peste 3.000 pe zi dacă se deschide autostrada. Cei mai mulți pe zi au fost de Rusalii în acest an, 2.000 pe zi. E o cerere din ce în ce mai mare pentru agrement din partea familiilor cu copii de toate vârstele", a mai spus Marius Cristescu."În urma investițiilor făcute de către frații Cristescu în Arsenal Park, impactul pe termen scurt și mediu va fi unul cu un randament de creștere de minimum 30% anual, în următorii 3 ani, având în vedere faptul că, în continuare, sectorul Turism, se află în topul industriilor cu mari oportunități majore pe termen mediu și lung. Acest lucru a stat la baza elaborării strategiei pe următorii 5 ani a complexului Arsenal Park. ", a declarat Sebastian G Antal, directorul general al Arsenal Park.În ultimii doi ani, Arsenal Park s-a repoziționat dintr-un complex destinat inițial preponderent companiilor care organizează evenimente și team building-uri în cel mai mare complex turistic pentru familiile cu copii, întins pe o suprafață de 120 de hectare.Arsenal Park este un complex cu 250 de locuri de cazare în care turiștii pot practica diverse activități, printre care instrucție militară, lupte de airsoft și paintball, tir cu arme foc, cu arme de airsoft și paintball, tir cu arcul, plimbări cu transportorul șenilat, concursuri de drezină, închiriere mașini de golf, biciclete, go-kart bikes, segway etc. Spa-ul Arsenal Park dispune de o sală de fitness, saune finlandeze și cu infraroșu, o piscină cu dispozitive de masaj în apă și cu înot contracurent, o cameră de relaxare și camere pentru masaj și tratamente corporale. Complexul are cea mai mare tiroliană formată dintr-un singur segment, pe o lungime de 700 de metri.Arsenal Park este și cel mai mare muzeu de tehnică militară din România, cu peste 200 de exponate, printre care tunuri, TAB-uri, transportoare șenilate, dispozitive antirachetă, mitraliere și tunuri antiaeriene, lansatoare de rachete, camioane militare, o ambulanță militară, o locomotivă, trenuri de mină, un avion IAR 93, un avion AN-2 și un MIG 21, dar și un elicopter Kamov Ka 26.