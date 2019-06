Ambasada României în Republica Turcia a sărbătorit ia românească printr-o prezentare de modă de excepție și un eveniment caritabil în sprijinul copiilor refugiați sirieni

Cu ocazia celebrării Zilei Universale a Iei Românești, la 13 iunie 2019, în contextul special al exercitării, de către România, pentru prima dată, a Președinției Consiliului Uniunii Europene, Ambasada României în Republica Turcia a sărbătorit ia românească printr-o prezentare de modă inedită denumită ”SimfonIA Florilor”.



În cadrul paradei de modă, brandul românesc ”Flori de Ie” a prezentat 30 de costume tradiționale românești, precum și o colecție de design vestimentar modern inspirată din cultura și tradițiile românești, dedicată special acestui eveniment aniversar al iei românești la Ankara și a cuprins ținute de gală și de cocktail, pictate manual sau îmbogățite de accesorii realizate cu ajutorul artizanilor români. Motivul central al colecției a fost păunul, desprins din portul popular bistrițean, simbol al vieții și al frumuseții.



Această colecție a fost realizată cu sprijinul designerului pentru accesorii florale Andreea Radu și al doamnei Andreea Ghencea, make-up artist, direcția artistică fiind asigurată de Cătălin Orezeanu. Evenimentul a avut loc în premieră pe terasa Atakule, cel mai vechi centru comercial din Turcia și simbolul orașului Ankara, prezentând o vedere panoramică impresionantă a capitaliei Ankara. Turnul Atakule a fost luminat în culorile drapelului României și a prezentat pe ecranele sale mesajul ”Sărbătorim ia românească” în limbile turcă și engleză.



Formația de jazz ”World Mix Band”, condusă de către profesorul trompetist român Julian Lupu din cadrul Orchestrei Bilkent din Ankara, a interpretat piese românești și internaționale în aplauzele publicului. Evenimentul a fost deschis de către ambasadorul României în Republica Turcia, Gabriel Șopandă, și fondatorul ”Flori de Ie”, Dr. Ec. Cristina Chiriac. Ambasadorul României a susținut o scurtă prezentare despre importanța iei și a costumului popular în folclorul românesc, mulțumind doamnei Cristina Chiriac și echipei sale pentru dedicația, eforturile și activitatea în păstrarea și promovarea tradițiilor românești autentice. A accentuat faptul că evenimentul ”SimfonIA Florilor” a fost realizat în premieră la Ankara și la Centrul Atakule, reprezentând totodată cea de-a treia colaborare fructuoasă a ”Flori de Ie” cu Ambasada României la Ankara.



Doamna Cristina Chiriac a prezentat o scurtă descriere a costumelor populare și a precizat că rolul artizanilor și meșteșugarilor români în contextul actual este vital pentru perpetuarea tradițiilor românești. La eveniment au participat personalități din mediul politic, diplomatic și de afaceri din Ankara, printre care secretarul general al organizației TURKSOY (The International Organization of Turkic Culture), peste 30 de ambasadori acreditați la Ankara și din cadrul MAE turc, directorul general al departamentului Uniunea Europeană din MAE turc, rectori ai universităților din Ankara, oameni de afaceri proeminenți din Ankara și Istanbul și peste 300 de participanți.

Evenimentul a fost reflectat extensiv în mass media de limbă turcă, de către agenția națională de presă Anadolu, postul de televiziune național al Turciei TRT, observatorul diplomatic, precum și alte publicații online și presă scrisă.





La 14 iunie 2019, consilierul cultural al Ambasadei României în Ankara și vicepreședinte al organizației nonguvernamentale SHOM (Spouses of Heads of Mission Ankara), doamna Lavinia Ochea, a organizat în colaborare cu fondatorul ”Flori de Ie”, Dr. Ec. Cristina Chiriac cea de-a doua ediție a evenimentului caritabil în sprijinul copiilor refugiaților sirieni. Acțiunea denumită „Fascinating Fascinator Garden Tea Party” a avut loc pentru prima dată în gradina Ambasadei României și s-a bucurat de prezența a peste 50 de reprezentate ale organizațiilor SHOM și DMEDD (Spouses Association of the Ministry of Foreign Affairs of Turkey) și a unor femei de afaceri și din mediul universitar din Ankara. La eveniment a participat soția ministrului învățământului din Republica Turcia, directorul general pentru cultură din cadrul ministerului învățământului, precum și soția ministrului adjunct al afacerilor externe al Turciei.



Grădina Ambasadei a fost îmbrăcată în flori naturale și decorațiuni florale realizate de către fondatorul brandului pentru accesorii florale „Happy Forever by Andreea”, doamna Andreea Radu, creând o atmosferă de sărbătoare a verii, a iei românești și a feminismului. Au fost expuse ii și creații ale brandului românesc ”Flori de ie” precum și costume tradiționale românești aflate în patrimoniul Ambasadei.

Doamna Lavinia Ochea a prezentat participantelor ia românească și importanța acesteia în cultura națională, purtând o creație ”Flori de ie”, cu decoruri geometrice, elementul predominat fiind rombul, despre care se spune în cultura populară că reprezintă unificarea materiei cu spiritul, mai simplu spus unirea cerului cu pământul, protecție sporită purtătoarei, vârfurile rombului reprezentând de fapt extremitățile crucii.

A mulțumit tuturor pentru prezența la evenimentul caritabil și pentru contribuția lor în sprijinul copiilor refugiați sirieni din Ankara, menționând că va continua să susțină implicarea organizației SHOM pe care o conduce în proiecte caritabile de acest gen.

Fondatorul Flori de Ie și al Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin, Dr. Ec. Cristina Chiriac a susținut o scurtă prezentare despre importanța și rolul femeii în societate, menționând imensa responsabilitate pe care o au acestea în crearea și educarea generațiilor viitoare, a adresat un apel la unitate internațională de a depăși obstacolele create de prejudecăți și cutume sociale și a mulțumit audienței și doamnei Lavinia Ochea pentru deschidere și implicare.



În cadrul evenimentului a avut loc un mini-bazar cu produse tradiționale românești și internaționale, iar fondurile urmează să fie donate către centrul non-profit pentru susținerea familiei și copiilor Al-Farah ASAM (Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants) pentru achiziționare de haine și jucării pentru copii refugiaților sirieni din zona metropolitană Ankara.