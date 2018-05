„Am mâncat. O fi păcat” – cel mai recent volum de dr. Mihaela Bilic

Cel mai apreciat medic nutriționist din România, Mihaela Bilic, lansează o nou carte despre rolul hranei în viața noastră. „Am mâncat. O fi păcat?” va apărea curând la Curtea Veche Publishing și poate fi rezervată cu autograf în perioada 9-25 mai pe curteaveche.ro „Eu ce să mai mânânc? Ce am voie, ce trebuie?” Răspunsurile le aceste întrebări și multe altele le veți găsi în noul volum semnat de dr. Mihaela Bilic. O colecţie de sfaturi privind nutriţia, menită să aducă o perspectivă complexă asupra rolului hranei în viața noastră. O pledoarie pentru moderaţie, pentru o atitudine echilibrată, dar şi pentru o relaţie pozitivă cu mâncarea. Toată lumea vorbeşte despre mâncare, oricine are o idee, o părere. Avalanşa de informaţii te dezorientează şi nu mai ştii ce să crezi. Dar în „Am mâncat. O fi păcat” vei afla că răspunsul e în tine şi ţine de bun simţ, instinct, nevoi şi plăcere. Poți învăța să mănânci folosindu-ţi simţurile şi lasăndu-ți corpul să-ţi spună ce are nevoie.Iar dacă vrei niște răspunsuri categorice la întrebarea care ne stă tuturor pe limbă când ni se pare că exagerăm cu alimentele, iată câteva dintre răspunsurile pe care le vei afla din carte:NU, dacă ne-a fost foame cu adevărat și ne-am oprit când ne-am săturat.NU, dacă am ținut cont de nevoile corpului, am savurat fiecare înghițitură și ne-am satisfăcut toate simțurile.NU, dacă ne-a plăcut și ne e bine, fără urmă de vinovăție și părere de rău.NU, dacă ne-a alinat sufletul și ne-a scăpat, poate doar pentru moment, de plictiseală, tristețe, nemulțumire...Absolventă a Facultății de Medicină de la București, dr.Mihaela Bilic este de mai bine de 20 de ani medicul nutriționist care vrea să aducă din nou bucuria și plăcerea pe mesele românilor. Autoare a unor cărți de succes, vândute în mii de exemplare, promotoare a multor campanii de educație nutrițională, Mihaela Bilic și-a propus să le redea oamenilor încrederea în mâncare, arătând că sănătatea are gust! Prin intermediul numeroaselor emisiuni TV la care a fost invitată, precum și în cadrul conferințelor și seminarelor pentru publicul larg, sfaturile și recomandările ei au ajuns în multe case și au ajutat mulți români. Ca medic primar în specialitatea diabet și boli de nutriție, cu un masterat de psihonutriție la Paris, Mihaela Bilic ne îndeamnă să facem din mâncare un prieten și din alimentația sănătoasă și echilibrată un stil de viață!