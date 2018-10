Alexandru Tomescu deschide noua stagiune de la Sala Radio!

Sala Radio - cea mai mare sală de concerte simfonice din România, dotată cu cea mai mare orgă din țară şi din sud-estul Europei - își redeschide porțile pentru stagiunea de concerte 2018-2019! Noua stagiune este una aniversară și va fi marcată de 3 evenimente cu totul speciale: sărbătorirea celor 90 de ani de la înființarea postului public Radio România (1 noiembrie) - cifră ce reprezintă și vechimea Orchestrei Naționale Radio, Centenarul României (1 decembrie) și Festivalul Internațional al Orchestrelor Radio – RadiRo, ediția a IV-a (18-25 noiembrie).

Stagiunea se va deschide vineri, 5 octombrie 2018 (19.00), prin concertul ORCHESTREI NAȚIONALE RADIO (dirijor: NICOLAE MOLDOVEANU), în cadrul căruia apreciatul violonist ALEXANDRU TOMESCU va interpreta Concertul în re major pentru vioară şi orchestră, semnat de Erich Wolfgang Korngold.

Considerat unul dintre fondatorii muzicii de film, elev al compozitorilor Gustav Mahler şi Alexander von Zemlinski, Korngold a compus muzica pentru 16 pelicule de la Holywood și a obținut două premii Oscar. În 1935 a semnat un contract cu Warner Bros. și a creat prima coloană sonoră originală pentru filmul Captain Blood, moment ce a însemnat afirmarea lui Korngold drept unul dintre primii compozitori de la Hollywood apreciați la nivel mondial. În cea de-a doua parte a serii veți asculta Simfonia a V-a de Gustav Mahler, cunoscută publicului larg și grație includerii unui pasaj din lucrare în celebrul film ”Moarte la Veneția” (1971), regizat de Luchino Visconti.



Miercuri, 10 octombrie (19.00) este rândul ORCHESTREI DE CAMERĂ RADIO să își facă debutul în noua stagiune de la Sala Radio, cu un concert derulat sub bagheta tânărului dirijor român VLAD VIZIREANU, care se bucură deja de o carieră internațională. Programul serii va cuprinde una dintre creațiile marelui Mozart: Concertul nr. 5 în la major pentru vioară şi orchestră, Requiem-ul în do minor semnat de contemporanul său, compozitorul italian Luigi Cherubini și Musique pour Radio, uvertură pentru orchestră mică - partitură ce aparține compozitorului român Filip Lazăr.



Evenimentul se va desfășura cu participarea violonistei CRISTINA ANGHELESCU – solistă a Orchestrelor și Corurilor Radio România – și a CORULUI ACADEMIC RADIO (dirijor: CIPRIAN ȚUȚU).



Violonist, corepetitor, organist şi nu în ultimul de rând dirijor, Nicolae Moldoveanu este unul dintre muzicienii români care şi-a construit un vast parcurs în lumea artistică internaţională. Pregătirea sa muzicală l-a purtat în apreciate instituţii de învăţământ superior europene, de la Conservatorul din Leipzig (unde a studiat orga) la cursurile Conservatorului din Zürich (unde s-a dedicat artei dirijorale) şi apoi la Basel şi Berna şi în cele din urmă la Academia Regală de Muzică din Londra.



Printre ansamblurile importante pe care le-a dirijat de-a lungul anilor se numără: Filarmonica Regală din Liverpool, Orchestra Radio din Olanda, BBC Concert, BBC Philharmonic, Orchestra Filarmonicii din Malaezia, Orchestra de Cameră din Stockholm, Orchestra de Cameră din Scoţia, Orchestra Simfonică din Islanda, Orchestra Simfonică Radio din Praga, Orchestra Filarmonicii din Varşovia, Orchestra Simfonică din Birmingham, Orchestra Filarmonicii George Enescu.

Printre ansamblurile de care îl leagă o colaborare deosebită se află English Sinfonia şi London Mozart Players.Unul dintre cei mai apreciați violoniști români, Alexandru Tomescu se bucură de privilegiul de a interpreta, începând din anul 2007, pe o vioară de patrimoniu : vioara Stradivarius Elder – Voicu, care a devenit protagonista câtorva proiecte muzicale de anvergură, sub genericul Turneul Stradivarius. A concertat sub bagheta unor dirijori importanţi, între care Kurt Masur şi Valery Gergiev, alături de pianişti precum Valentina Lisitsa şi Eduard Kunz, în săli celebre ca Berliner Philharmoniker, Carnegie Hall, Concertgebouw, Théâtre des Champs-Élysées. A înregistrat pentru posturi de radio şi televiziune româneşti, dar şi din Anglia, Franţa, Elveţia, Germania, Olanda, Polonia, SUA şi a realizat numeroase imprimări pe CD.Vlad Vizireanu şi-a făcut debutul cu London Symphony Orchestra la Barbican Hall, fiind unul dintre cei trei finalişti ai Concursului Internațional de Dirijat „Donatella Flick” – Londra (2016). A obținut premiul al II-lea la Concursul Internaţional Cadaqués (Spania), în urma căruia a dirijat un concert televizat, alături de Cadaqués Symphony, în L'Auditori Hall din Barcelona. În toamna anului 2013 şi-a făcut debutul la Festivalul Internaţional “George Enescu”, unde a dirijat o orchestră formată din membrii Pittsburg Symphony şi Camerata Regală, iar la ediţia din 2015 a dirijat Camerata Regală, având-o ca solistă pe violonista Rebekka Hartmann.A fost invitat la ediţia din 2019 a Festivalului Internaţional “George Enescu”, unde va dirija Orchestre National de Lille. Este în prezent director muzical al Orchestrei Simfonice din North Shore, Long Island (New York – SUA) şi dirijor asistent al Thousand Oaks Philharmonic.Prezenţă activă pe toate scenele din România încă din perioada studenţiei, Cristina Anghelescu a fost invitată să concerteze în săli renumite ca Schauspielhaus din Berlin, Sala Ceaikovski – Moscova, Teatro Monumental y Auditorium – Madrid, Sala Smetana – Praga, Finlandia Hall – Helsinki etc. A efectuat numeroase turnee în toate ţările Europei, în Taiwan, America de Sud şi cea de Nord, Africa de Sud, a fost invitată a festivalurilor “Prague Spring” şi “Helsinki Festival”.

