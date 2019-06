Air Force Flex – cel mai jucăuș aspirator vertical de la Rowenta

Say hello to your new best friend! Îți facem cunoștință cu aspiratorul vertical fără fir Air Force Flex de la Rowenta!

Te impresionează încă din primele secunde și curăță fiecare centimetru din casă, prin câteva mișcări simple, exact ca o joacă de copii!

Design inteligent și performanțe de top Este timpul pentru o locuință impecabilă cu puțin efort din partea ta! Datorită tehnologiei Flex, ai acces cu până la de 5 ori mai mult sub piesele joase de mobilier. Tubul flexibil ajunge în orice colț, fără să fie nevoie să te apleci. Simpatic și ușor de manevrat, nu-i așa? ;)

3 moduri de aspirare pentru rezultate perfecte Surprizele nu se opresc aici! Force Flex este prevăzut cu perie motorizată și cap de aspirare cu iluminare LED, astfel, detectează rapid praful chiar și în cele mai întunecate zone.

Parchet, gresie sau covoare? Rowenta Air Force Flex curăță remarcabil orice tip de suprafețe. Iar dacă diminețile sunt morocănoase și ai scăpat cafea proaspăt măcinată pe blatul de bucătărie, nicio problemă! Îl poți folosi și ca aspirator de mână, fără să deteriorezi articolele de mobilier.

Nu uita de tavan și colțurile înalte! Acesta poate colecta chiar și cele mai fine particule de praf, indiferent cât de greu accesibil îți pare spațiul vizat.Mai mult, modelul dispune de pachetul Animal Care, ce include peria Mini Electro Brush. Așadar, uită de părul inestetic lăsat de Tomiță pe mochetă ori pe canapea! ;)

Aparatul are o putere de 100 Air Watt și baterie Lithium-Ion cu autonomie de până la 35 de minute dacă îl utilizezi ca aspirator de mână. În plus, este de două ori mai silențios decât Air Force 360, din aceeași gamă. Ce spui, îi faci introducerea în gașca mare?! :)

Despre Rowenta Rowenta a luat naștere în 1909, în Germania.Brandul satisface nevoile consumatorilor aflați în căutarea produselor de înaltă performanță, ușor de folosit și cu design funcțional pentru uzul cotidian. Rowenta dispune de o gama largă de produse, de la dispozitive pentru hairstyling și epilatoare, la aspiratoare și produse pentru îngrijirea țesăturilor, create din respect pentru consumator și pentru mediul înconjurător. Pentru mai multe informații accesează www.rowenta.ro, www.facebook.com/RowentaRomania



