Acum oricine poate găti precum un chef, cu accesoriile și cuțitele din linia Chef Foa by Kaufland

Cu ustensilele potrivite, gătitul va fi, de acum, o adevărată plăcere! Kaufland România lansează o nouă linie de cuțite și accesorii care poartă semnătura lui Chef Foa, cunoscut mai ales datorită programului TV Masterchef, dar și preparatelor sale culinare delicioase.

Colecția Chef Foa by Kaufland cuprinde 8 cuțite și 4 accesorii care pot fi oricui de ajutor în bucătărie, atunci când pregătește rețetele preferate. Linia de cuțite este formată din: cuţit de pâine, cuţitul bucătarului, Santoku, 2 cuţite de legume, un cuțit universal, cuţit pentru feliat și un satâr. Calitatea superioară a cuțitelor este conferită de oțelul inoxidabil (tip X50CrMoV15), care le asigură un tăiș ascuțit, suprafață anti-pete, ușurință la ascuțire, rezistență și durabilitate. Lama este ideală pentru toate activitățile din bucătărie, iar mânerul ergonomic permite un control perfect la utilizare.



Cu accesoriile gamei: tocător de bambus, suport de cuţite din bambus, foarfecă de bucătărie și pilă pentru ascuţit clienţii noştri îşi pot desăvârşi experienţa în bucătărie.

Gama concepută pentru toți pasionații de gătit este absolut necesară pentru oricine visează să gătească precum un chef profesionist.



Pentru lansarea gamei de articole „signed by Chef FOA” Kaufland România anunță o campanie cu prețuri avantajoase la cuțitele și accesoriile din noua linie. În cadrul acestei campanii, clienții pot colecta punctele bonus în perioada 25 aprilie-05 iunie 2018 şi pot beneficia de 50% reducere la produsele Chef Foa by Kaufland până la data de 19 iunie.

Lansarea gamei va fi comunicată printr-o campanie în mediul online cu provocări pentru pasionaţii de gătit, în urma cărora aceștia pot câştiga cuţite și accesorii cu care vor găti precum un chef.„Am folosit două ingrediente cheie: precizia germană care definește rețeaua Kaufland și spiritul latin care mă provoacă în bucătărie. Pornind de aici, am creat noua gamă de cuțite și accesorii Chef Foa by Kaufland. Le-am creat pe toate cu grijă, cu atenție la detalii și cu un singur scop: să gătiți ca niște zei.” explică Chef Foa.„Indiferent dacă gătitul acasă este un hobby, o necesitate sau o aspirație către o carieră profesională, oricine petrece timp în bucătărie are nevoie de ustensile - cuțite și accesorii de cea mai bună calitate. Ne bucură foarte mult faptul că un chef de talia lui Foa și-a pus semnătura pe linia de produse by Kaufland, gândite până în cele mai mici detalii, care vor fi de ajutor oricui în bucătărie”, declară Valer Hancaș, Director Comunicare și Corporate Affairs Kaufland România.