Prima franciză 5 to go s-a prelungit cu încă 5 ani

Prima franciză semnată all time de către francizorii Radu Savopol și Lucian Bădilă în urmă cu 3 ani, tocmai s-a prelungit luna aceasta cu încă 5 ani, semn că business-ul este puternic, sustenabil și de viitor.

“Am ales sa fiu antreprenor datorită spiritului meu întreprinzător și totodată libertății iar conceptul 5 este unul simplu și mi s-a părut unul de succes. Impactul colaborării cu 5 to go a fost încă de la început unul pozitiv, conferindu-mi așa cum am mai spus oportunitatea de a îmi fixa propriul ritm în viață. Datorita compatibilității bune dintre mine și 5 togo, și datorită succesului pe care a avut-o cafeneaua mea, am decis să prelungesc franciza cu încă 5 ani și totodată la mijlocului lunii Februarie voi deschide a doua locație 5 to go” francizat 5 to go Horoscop.Lanțul de cafenele 5 togo este în continuă expansiune, ajungând în momentul de față la 70 de locații, astfel, devenind cel mai mare lanț de cafenele din Europa de Est, nu doar din România iar planurile de expansiune nu se opresc aici, 5 togo dorește să depășească 100 de locații în 2018. “Suntem bucuroși că francizații aleg stabilitate și prelungesc progresiv contractele de franciză însă ca să fiu sincer nu este o surpriză și nu mă miră acest lucru pentru că cifrele indică o creștere atât a CA per grup cât și individual per locație, de la an la an.Totodată profitul fiecărei cafenele este în creștere iar activitățile operaționale se perfecționează odată cu acumularea de experiență. Toate fiind semnale clare a bunăstării atât a francizaților cât și a grupului, deci, ne așteptăm să înceapă recontractarea și prelungirea francizelor.” Radu Savopol, fondator 5 togo.În medie în momentul de față o cafenea 5 togo vinde 300 de produse zilnic, iar numărul de clienți a atins pragul de 15.000 în fiecare zi în București și în țară. La final de 2017, cifra de afaceri a grupului 5 to go a depăşit a 2,8 milioane de euro, fata de 1,2 miloane de euro in 2016. Planurile 5 to go pentru anul 2018 prevăd atingerea pragului de 150 de unităţi, atât cu 5 to go, cât şi cu 5 to go coffee spot, conceptul dedicat vânzării cafelei în zona de retail şi de birouri. Investiţiile estimate sunt între 650.000 şi 800.000 de euro.