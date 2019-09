Pactul pentru Munca - proiectul care poate scoate Romania din criza de forta de munca specializata

Seria conferinţelor organizate de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) şi Federaţia Patronală Petrol şi Gaze (FPPG) continuă săptămâna aceasta la Iaşi. Tema principală a dezbaterii o constituie identificarea celor mai bune soluţii privind rezolvarea uneia dintre problemele grave ale economiei României, criza de forţă de muncă. Cu o rată a şomajului în jur de 5%, şi cu un salariu mediu de circa 1.500 de lei net pe lună care se apropie de media naţională, piaţa muncii din Iaşi arată mai bine în statistici prin comparaţie cu celelalte judeţe din regiune.In judeţul Vaslui, de exemplu, una din 10 persoane nu are loc de muncă, iar la Galaţi și Bacău, media şomajului depăşeşte 6 %. În această statistică sunt luate în considerare doar persoanele care beneficiază de ajutor de şomaj sau cele care se înregistrează ca find în căutarea unui loc de muncă. Cu toate acestea, şi în zona Moldovei există un deficit real de forţă de muncă. Politicile publice şi programele elaborate de guvernanţi nu au reuşit să găsească o soluţie viabila pentru rezolvarea pe termen lung a acestei probleme, care afectează companiile indiferent de domeniul de activitate. Mai mult, datele rezultate dintr-o analiză realizată de Asociaţia de Analiză Decizională şi Strategică relevă faptul că oferta potenţială a forței de muncă este în declin din cauza scăderii naturale, a îmbătrânirii populației și a migrației externe. Potrivit studiului, tinerii din România, în special cei sub 24 de ani, reprezintă un grup defavorizat pe piața muncii.CONAF si FPPG au reuşit să aducă la masa negocierilor de la Cluj-Napoca factori importanţi de decizie precum ministrul Roxana Mînzatu, Ministerul Fondurilor Europene, autorităţi locale, antreprenori, organizaţii de profil, manageri ai marilor companii, iar la Iaşi, se va alătura dezbaterilor ministrul Marius Constantin Budăi, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. “Avem ceva de spus, avem capacitatea şi forţa de a găsi soluţii împreună şi de a construi o cale de dialog cu guvernul. Mi-aş dori ca vocea noastră să se audă şi reverberaţiile acestor conferinţe pe care le organizăm să aibă rezultate. Vreau să demonstrăm că putem să strângem o serie de soluţii pe care să le înaintăm guvernului, soluţii care ar rezolva problemele cu care se confruntă mediul antreprenorial”, spune Cristina Chiriac, preşedintele Confederaţiei Naţionale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF),Preşedintele FPPG, Franck Neel, consideră că deficitul forţei de muncă este o problemă la care trebuie căutate soluţii rapide.„Se vede foarte clar că situaţia se înrăutăţeşte, nu se vede o scădere a emigrării, populaţia îmbătrâneşte şi de aceea este necesar să acţionăm. De asemenea, este necesară crearea unor sisteme de învăţământ şi formare profesională, în funcţie de nevoile pieţei muncii pe domenii de activitate” spune Franck Neel, reprezentatul Federaţiei Patronale din Petrol şi Gaze”.Cristinei Chiriac, preşedintele CONAF, îi vor fi alături în cadrul dezbaterii de la Iaşi, ministrul Marius Constantin Budăi, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale; Mihai Chirica - primar al Municipiului Iasi; Radu Căprău - vicepreşedinte al Confederaţiei Patronale Concordia şi membru al directoratului OMV Petrom, responsabil pentru activitatea Downstream Oil; Bogdan Piţigoi - fondator şi preşedinte Tester Grup; Doina Vornicu - director general, CEZ România; Ioan Nani - CEO Antibiotice Iaşi; Doina Cepalis - antreprenor, director general Te-Rox Paşcani; Luisiana Dobrinescu - avocat, specialist în drept fiscal; Cosmin Ghiţă - CEO Nuclearelectrica; Adrian Volintiru - CEO Romgaz; Nicoleta Munteanu - partener, Euroinsol; Elena Stoica - preşedinte, Asociaţia Confecţionerilor din România; Prof.Dr. Norina Forna – preşedinte, Asociaţia Decanilor Facultăţilor de Medicină Dentară din România. Dezbaterea va fi moderată de Adrian Maniuţiu, fondatorul EM360.Concluziile discuţiilor se vor concretiza într-un Memorandum of Understanding, agreat de toţi participanţii la dezbateri. Documentul va reprezenta punctul de plecare în negocierea cu decidenţii locali şi naţionali, pentru a stabili modalităţile de îmbunătăţire a legislatiei şi, implicit, a condiţiilor de pe piata muncii din România şi va fi prezentat în cadrul Galei Antreprenorului din România, organizată în 30 septembrie 2019. Conferinţa Pactul Pentru Muncă va avea loc la Iaşi, joi - 19 septembrie 2019, începând cu ora 09:30, la Hotel Pleiada Boutique. Participarea la conferinţă este gratuită, iar înscrierile se pot face accesând pagina de internet www.conaf.ro sau pe adresa de mail: conferinteleconaf@gmail.com.