Agentia Rusu+Bortun sarbatoreste 10 ani de activitate

Pentru piata de marcomm din Romania data de 1 iunie nu este echivalenta doar cu Ziua Copilului – devenita zi de sarbatoare nationala- ci si cu ziua lansarii agentiei de strategie si manifestare creativa de brand Rusu+Bortun. Mai mult de atat, 1 iunie 2018 este ziua in care agentia implineste 10 ani de antreprenoriat publicitar pe piata locala.

Evenimentul este marcat si de o expozitie a celor mai reprezentative campanii de publicitate, identitati si proiecte de digital ale agentiei. Lansata in cadrul Romanian Design Week, expozitia poate fi vazuta la Apollo111 pana vineri, 8 iunie.

In cei 10 ani de activitate, Rusu+Bortun a reusit sa devina cunoscuta drept una dintre cele mai creative agentii locale, fiind agentia pentru spiritul antreprenorial. Pentru antreprenori si intraprenori, pentru oameni care raspund de un business plan si vor sa foloseasca identitatea si comunicarea ca strategie de business. Lansata de trei prieteni buni (Catalin Rusu si fratii Andrei si Marc Bortun), Rusu+Bortun sustine cu mandrie spiritul antreprenorial prin branding, advertising, design si digital.

Inca de la inceput agentia si-a propus sa fie altfel, sa reprezinte un statement in piata locala. Sa aiba curaj si initiativa. Astfel, pe vremea cand toate agentiile faceau si branding, pe langa restul de activitati, Rusu+Bortun si-a propus sa faca invers. Initial lansata ca o agentie de branding care face si comunicare externa, a promis in primul rand strategie si abia apoi manifestare creativa de brand.



„Credeam atunci si cred si acum ca partea creativa trebuie sa fie implicita. Sa fie resimtita, nu declarata. Nu ne-am gandit niciodata ca o sa facem 10 ani. Nu ca nu ne-am fi dorit sau ca nu credeam ca suntem in stare, dar mereu ne-am concentrat sa ne traim placerea profesionala la timpul prezent. Ne-am bucurat de fiecare zi, de fiecare seara sau noapte, de fiecare zi de weekend traita la birou sau cu gandul la agentie. Ne-a motivat fiecare om care a avut incredere sane devina coleg, partener sau client. Ne-au speriat atat de tare criza, falimentul sau pericolul de a da oameni afara incat am ajuns sa fim performanti. Ne-au impresionat clientii care stiu ce vor si ne-au facut sa vrem mai mult de la noi. Ne-au dat pe spate idei facute de altii incat am vrut sa facem si noi idei gandite si facute de noi. Am lasat capul in jos si-am dat de pragul de sus pentru fiecare greseala. Ne-am indreptat spatele si am zambit pentru proiectele care au ajutat sau au incantat,” poveste Catalin Rusu, co-founder, chief creative partner & CEO.



In cifre, 10 ani de Rusu+Bortun s-ar traduce in 85 colegi, peste 8 milioane euro cifra de afaceri, peste 100 de branduri crescute, lucrari finaliste si premii castigate la Effie Awards, Fibra, ADOR, Internetics, ADC Awards, Sabre, sau Rebrand100. Proiectele agentiei au fost selectate in BestAdsonTV, Luerzer’s Archive, Contagious, Adweek sau Computers Arts.

In ultimii 3 ani, business-ul reunit de branding, advertising si digital al Rusu+Bortun este de 3 milioane de euro.Agentia a ramas fidela si productiva in sediul de pe Corbeni 3, de unde a lucrat proiecte pentru Bucuresti, Londra, Paris, Sarajevo, Budapesta, Geneva, Bistrita, Ploiesti, Constanta, Deva, Sibiu, Chisinau, Sofia, Moscova, Singapore sau Suceava.“Desenez proiecte si echipe de fix.20 ani. R+B aniverseaza 10 ani si cred este o organizatie pe care am gandit-o cu experienta primului deceniu de antreprenoriat si cu optimismul pe care il aveam cu 10 ani in urma.. S-au confirmat cele mai multe dintre asteptari, in mare masura datorita lui Catalin, Marc si oamenilor care ne-au fost alaturi. Pentru urmatorii 10 ani sunt si mai optimist desi sunt mai batran; iar asteptarile sunt si mari,” a spus Andrei Bortun, co-founder & partner Rusu+Bortun.

Agentia s-a dezvoltat mult in acesti ani, extinzandu-si brandul prin Rusu+Bortun Cyber Growers si Brand Growers. Rusu+Bortun Cyber Growers, business-ul de digital, a inceput timid in 2009, la cererea multinationalelor pentru care agentia lucra deja in acel moment. „Cand P&G iti cere sa oferi digital, pare un insight bun. In 2016, digitalul era peste 50% din business-ul cumulat - branding, advertising si digital,” a explicat Catalin Rusu. Brand Growers a vazut lumina zilei in 2017, cand Rusu+Bortun si-a unit business-ul de branding cu un studio specializat de strategie si design de brand.



Aruncand o privire in urma, Marc Bortun, co-founder & creative partner Rusu+Bortun, a spus: "Am fi putut sa facem mai bine in astia 10 ani? Probabil. Sau mai rau? De asemenea. Am fi putut sa fim mai curajosi? Sau mai calculati? Sa ii intelegem mai bine pe altii? Sau sa ne facem mai bine intelesi? Sa acordam prioritate ideilor? Sau craft-ului? Sa educam consumatorul? Sau clientul? Sa insistam acolo unde excelam? Sau sa ne reinventam? Sa fim mai seriosi? Sau sa ne luam mai putin in serios? Sa invatam mai mult din esecuri? Sau din succese? Am fi putut face toate astea si o gramada de alte lucruri, mai bine. Sau mai rau”.



„Rezultatul ne reprezinta. Am ales mai bine sau mai rau, dar am ales noi. Dupa 10 ani tot asta facem, alegem si speram ca am ales corect. Fiecare zi vine cu o gramada de intrebari si putine certitudini, incercam sa le gasim raspunsuri si sa fim impacati la final. Si o luam de la capat. Asa ca nu ne uitam inapoi cu vreo mare nostalgie, dar nici cu mari regrete. Nu avem timp. Muncim (inca) cu pasiune si ramanem optimisti. Am putea sa facem mai bine in urmatorii 10 ani? Probabil. Sau mai rau? De asemenea,” a conchis Marc Bortun.