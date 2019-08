motorola one action: prima cameră ultra-wide action de pe piață

motorola one action este cel mai nou dispozitiv din familia motorola one care permite ca lumea să fie surprinsă din mișcare, pentru ca apoi să fie vizionată pe un ecran mare. motorola one action este telefonul care surpinde mai mult din ceea ce contează.



Cu prima cameră ultra-wide action de pe piață1 și cu sistemul de trei camere, motorola one action permite filmarea videoclipurilor în format landscape din poziție verticală2. În plus, datorită sistemului cu trei camere, în timpul înregistrării videoclipurilor se pot face fotografii clare și frumoase. Cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), utilizatorul poate vedea cum se desfășoară acțiunea pe display-ul fenomenal 21:9 CinemaVision, la toate acestea adăugându-se designul elegant al telefonului, care îl face foarte ușor de ținut și de utilizat cu o singură mână.



Trei camere. Acțiune non-stop.

Configurarea cu trei camere de la motorola one action include o cameră video ultra-wide action de 117º, care permite persoanelor active să înregistreze videoclipuri uimitoare care cuprind de patru ori mai mult în cadru.2



Datorită unei combinații unice de inovații hardware și software, Motorola a făcut posibilă filmarea de videoclipuri ultra-wide în poziție verticală. Iar în redarea videoclipurilor în poziție orizontală, se pot retrăi toate amintirile dinamice, pline de acțiune, în ecranul full. Stabilizarea video îmbunătățită ușurează modul de filmare, ceea ce înseamnă că videoclipurile tremurate sunt de domeniul trecutului. Tehnologia Quad Pixel de 2.0µm oferă de patru ori mai multă sensibilitate la lumină pentru videoclipuri mai clare și mai bune în orice situație.



Camera foto de 12MP include focalizare automata cu detecție de fază (PDAF) pentru a putea focaliza subiectul într-o mișcare. Pixelii de 1.25µm și apertura f/1.8 captează mai multă lumină pentru fotografii mai clare. În plus, camera de profunzime de 5 MP simplifică adăugarea unui efect natural de blur fotografiilor și permite revenirea și ajustarea intensității sau a zonei de focalizare după fotografiere pentru un portret perfect. Cu caracteristicile moto AI incluse, precum optimizarea fotografiilor, compoziție smart și captură automată la detectarea zâmbetului4, fotografiile par făcute de un profesionist.



Ecran cinematografic chiar în buzunar

Cu display-ul 6.3” CinemaVision (21:9) Full HD+, videoclipurile și filmele prind viață pe un display cinematografic ultra-wide care se întinde de la o margine la alta. În plus, raportul de aspect de 21:9 al lui motorola one action încadrează mai mult din ceea ce este important pentru utilizator și îi ușurează modul de derulare a informațiilor și de utilizare a dispozitivului, putând să utilizeze telefonul cu o singură mână, în mod confortabil.



Inteligent încă de la început

motorola one action este prevăzut cu caracteristici foto avansate datorită capabilităților profunde de învățare ale procesorului octa-core. Cu capacitate de stocare de 128 GB pe telefon și posibilitatea de adăugare de 512 GB cu un card microSD, spațiul de stocare este suficient pentru păstrarea tuturor amintirilor și experiențelor.6 motorola one action oferă performanță ultra receptivă prin utilizarea Universal Flash Storage (UFS). UFS oferă performanță foarte rapidă și capabilitate multifuncțională perfectă într-un singur dispozitiv puternic.



Energie pe toată durata zilei

O călătorie pe întreg continentul și înapoi – 11 ore de filme, 47 de ore de muzică sau șase zile și jumătate în stand-by e tot ceea ce și-ar putea dori un utilizator activ.

Bateria de 3500 mAh oferă o zi de energie dintr-o singură încărcare.3

Inovațiile utile de la Google sunt pregătite pentru orice, iar Google Assistant este mereu gata să ofere ajutor, pe când Digital Wellbeing ajută în găsirea echilibrului social. Totul este posibil atunci când telefonul funcționează în condiții de siguranță și fără probleme datorită Android One.5



Motorola continuă parteneriatul cu Google pentru a oferi o experiență software excepțională. Astfel utilizatorii se pot bucura de actualizări de securitate în fiecare lună timp de 3 ani, de un sistem de operare la zi și o interfață simplă datorită Android One.5



În plus, motorola one action include experiențele moto mult îndrăgite, inclusiv acțiunile moto. Astfel, interacțiunile zilnice sunt mai ușoare. Printr-o singură răsucire de mână se deschide camera, scuturarea telefonul de două ori pornește lanterna, iar prin navigarea cu noua funcționalitate reproiectată, One Button Nav, display-ul moto permite previzualizarea rapidă a notificărilor și actualizărilor fără a debloca telefonul.

motorola one action va fi disponibil în România în magazinele partenere, la prețul recomandat de 1.199 RON.



Declinarea responsabilității

Anumite caracteristici, funcționalități și specificații de produs pot depinde de rețea și stau sub rezerva unor termeni, condiții și taxe suplimentare. Toate pot fi modificate fără notificare. Logo-ul MOTOROLA și M stilizat sunt mărci înregistrate ale Motorola Trademark Holdings, LLC. Android este marcă înregistrată a Google LLC. Toate celelalte mărci înregistrate sunt proprietatea respectivilor deținători.



1 Camera video dedicată de 2.0μm quad pixel fixată pentru a fotografia la 117° în poziție verticală cu redare pe orizontală.



2 Spre deosebire de aria măsurată a camerei foto principale de 78° (FOV) în același raport de aspect.



3 Bateria trebuie descărcată semnificativ; viteza de încărcare scade pe măsură ce încărcarea progresează. Toate afirmațiile privind durata de viață a bateriei sunt aproximative și se bazează pe o utilizare medie testată pe un profil mixt de utilizare (care include atât timpul de utilizare cât și perioada de standby) și în condiții optime de rețea. Performanța reală a bateriei diferă și depinde de mai mulți factori inclusiv puterea semnalului, rețea și setările dispozitivului, temperatură, starea bateriei și tiparele de utilizare.



4 Captura automată la detectarea zâmbetului poate recunoaște până la 5 fețe/persoane în același cadru.



5 Platforma Android One în America Latină și Europa, cu excepția Rusiei. Telefonul a fost lansat inițial în America Latină și Europa pe Android 9 Pie și va primi upgrade-uri ale OS la Android Q și Android R; actualizările de securitate vor fi furnizate timp de trei ani de la data lansării inițiale la nivel global, în august 2019.



6 Capacitatea de stocare disponibilă este mai mică din pricina software-ului preîncărcat și poate fi modificată fără o notificare în urma actualizărilor de software. Suportă card microSD de până la 512GB, cardurile microSD sunt vândute separat. Este posibil să nu se poată transfera pe card conținut cu restricții DRM.