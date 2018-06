Importanta controalelor periodice si a detartrajului

Un zambet frumos si sanatos reprezinta un deziderat pentru toata lumea. O persoana fara probleme dentare este mai increzatoare si interactioneaza mai mult cu cei din jur. Insa, pentru a mentine o stare de sanatate optima a danturii, este nevoie de o ingrijire corespunzatoare, si de vizite regulate la medicul stomatolog.

Prin efectuarea controalelor periodice si a profilaxiei, se previne instalarea bolilor parodontale, care afecteaza o buna parte din populatie. Parodontoza imbraca multiple forme iar simptomele ei pot fi trecute usor cu vederea. Acumularea depunerilor de tartru si a resturilor alimentare pe dinti duc la afectarea parodontiului (testul de sustinere al dintelui) si la aparitia mobilitatii dintilor si a pungilor parodontale. Daca nu este tratata, parodontoza conduce in final la pierderea dintilor.Controlul periodic si detartrajul se recomanda, de regula, o data la sase luni. In cazul pacientilor care au implanturi dentare, lucrari protetice sau aparate ortodontice, sunt indicate mai des vizitele la medicul dentist. Pentru fumatori, controlul efectuat la trei luni este obligatoriu. In acest fel, se pot descoperi si preintampina o serie de afectiuni ale cavitatii bucale care, in faza incipienta, nu ridica probleme grave. De exemplu, prezenta unei carii. Daca este in etapa de inceput, nu prezinta semne vizibile sau durere. Medicul stomatolog descoperind-o la timp, inlatura tesutul afectat si astfel dintele este curatat si plombat. In caz contrar, caria avanseaza si poate conduce la necesitatea devitalizarii (scoaterii nervului) dintelui, slefuirii si imbracarii lui sau, daca nu mai poate fi salvat, la extractie. Deoarece unii pacienti amana vizita la medicul dentist, problemele pe care le au se agraveaza si astfel se mareste durata finalizarii tratamentelor.Implicit, si costurile financiare vor fi mai ridicate.Sedintele de profilaxie realizate de igienistul dentar trebuie sa includa un detartraj profesional, un periaj si, dupa caz, un air flow. Prin aceasta procedura se indeparteaza tartrul si placa dentara, pelicula compusa in principal din bacterii. Odata ce s-a depus pe dinti, tartrul nu mai poate fi inlaturat acasa, prin periajul obisnuit, ci doar cu ajutorul detartrajului profesional.Trebuie mentionat ca a merge periodic la control si a face detartrajul regulat nu este suficient. Pacientii trebuie sa-si perieze dintii de doua ori pe zi timp de doua minute pe fiecare arcada, sa foloseasca ata dentara, apa de gura si dusul bucal (mai ales daca au lucrari dentare). In acest fel, au grija de zambetul lor si isi vor pastra dintii sanatosi cat mai mult timp posibil.Recomandam cu toata increderea efectuarea controlului si detartrajului in mod regulat deoarece este mai usor sa previi decat sa tratezi, mai ales din perspectiva complexitatii tratamentelor si ale costurilor financiare. Vizita la medicul dentist ar trebui sa devina un fapt obisnuit, mai ales daca ne dorim sa avem o igiena orala corespunzatoare.