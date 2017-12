Primul spital privat de dermatologie-venerologie din România

Pacienții din toată țara au acces, în premieră națională, la screeningul cancerului de piele, realizat cu tehnologie de ultimă generație, decontat de Casa de asigurări de sănătate.

Spitalul de Dermatologie-Venerologie Bioderm este prima unitate medicală privată cu paturi, cu profil dermatologic, din țară. Pacienții asigurați din toată țara au acces la screeningul cancerului de piele, realizat cu tehnologie dermatoscopică digitală de ultimă generație, decontat de Casa de asigurări de sănătate, precum și la alte intervenții dermatologice.





Noul spital are un număr de 7 paturi (specializarea dermatologie) și o echipă formată din 40 de medici cu experiență. Punctul central al spitalului este o unitate modernă de dermatoscopie digitală de ultimă generație Foto Finder, cu ajutorul căreia cancerul de piele poate fi depistat în faze incipiente. Unitatea de dermatoscopie digitală cu lumină polarizată, cu tehnologie Crystal View, asigură un screening de cea mai bună acuratețe pentru toate tipurile de cancer de piele, inclusiv pentru cea mai agresivă formă a acestuia – melanomul. Dermatoscopul digital este, la ora actuală cea mai avansată metodă de screening și singura metodă sigură de diagnostic precoce pentru cancerul de piele.





Acesta are posibilitatea de a mări imaginea alunițelor/leziunilor de 140 de ori, oferind imagini de cea mai înaltă precizie, fiind, la ora actuală, singurul dermatoscop din lume care are încorporată o cameră full HD, ajutându-i astfel pe medici să facă diferența mult mai ușor între leziunile benigne și cele maligne.





Pacienții din toată țara au acces la aceste servicii realizate cu tehnologie de top, la standarde internaționale, spitalul aflându-se în contract cu Casa de asigurări de sănătate. Aceștia pot beneficia de servicii decontate de Casa de asigurări de sănătate, în baza unei trimiteri de la medicul de familie sau de la un medic specialist, aflat în contract cu Casa de asigurări, in baza cardului național de sănătate. Serviciile medicale sunt decontate în limita fondurilor disponibile, după epuizarea fondurilor, pacienții putând beneficia de servicii în regim „fee for service” sau în baza unei asigurări private de sănătate.





„Deschiderea acestui spital reprezintă un pas important în lupta cu cancerul de piele. Faptul ca pacienții asigurați au acces la screening realizat cu cea mai nouă tehnologie a momentului este o premieră pentru România. Prevenția cancerului de piele și melanomului, cea mai gravă formă de cancer de piele este o misiune pe care ne-am asumat-o încă de acum 18 ani, când am introdus în premieră, în România, dermatoscopia digitală în clinicile noastre. Noul spital răspunde unei nevoie neacoperite de astfel de servicii medicale dermatologice integrate, bazate pe prevenție”, a declarat Dr. Claudia Sprâncenatu, CEO al Grupului Bio-Medica International.





Incidența cancerului de piele este în creștere, în ultimii ani, din cauza expunerii repetate la soare, fără protecție solară, a schimbărilor climatice și obiceiului bronzării artificiale, la solar. Dintre cancerele de piele, melanomul este cea mai agresivă formă: 75% dintre persoanele diagnosticate cu melanom metastatic (în stadiu avansat) își pierd viața în primul an de la diagnostic. Dacă este surpins în stadii incipiente, melanomul poate fi curabil în proporție de 95%, un rol important în prevenție avându-l dermatoscopia – o investigație non-invazivă, nedureroasă, care durează câteva secunde.





În plus, în ultimele decenii, frecvența melanomului a crescut de peste 15 ori, afectând din ce în ce mai mulți tineri.Conform Skin Cancer Foundation, pe plan mondial, în fiecare oră, o persoană cu melanom moare, iar pentru 2015 a fost estimat un număr de 9.940 de persoane decedate ca urmare a diagnosticării cu această formă de cancer. În România, aproape o treime dintre cei care au fost depistați cu această formă de cancer mor anual. De altfel, țara noastră înregistrează o incidență în creștere în ultimii 25 de ani – de la 1,2 la 4,5/100.000 de persoane diagnosticate cu melanom.





Oricine poate dezvolta un melanom cutanat, dar riscul este mai mare în funcție de factorii genetici, de mediu și care țin de stilul de viață:

Piele sensibilă la soare: la persoanele cu pielea, ochii și părul deschise la culoare;

Factori genetici: prezența a numeroase alunițe, antecendente personale sau în familie de tumori cutanate;

Arsuri solare grave și repetate, în special înaintea vârstei de 15 ani;

Obiceiul bronzării artificiale, la solar.





În cadrul Spitalului de Dermatologie-Venerologie va putea fi tratată o gamă largă de afecțiuni din spectrul dermatologic.





Fototerapia, standardul de aur în dermatologie

Spitalul dispune, de asemenea, de o unitate modernă de fototerapie, destinată tratării a diverse afecțiuni dermatologice sau efectuării unor proceduri de rejuvenare și reîntinerire. Fototerapia, sau terapia prin lumină, reprezintă standardul de aur în dermatologie, bazându-se pe lumină la o intensitate controlată pentru a trata diverse afecțiuni, de la acnee, alopecie, cuperoză, rozacee, dermatită, psoriazis, vitiligo, dermatită atopica etc.





Printre acestea se numără terapii inovatoare precum Sunetics, terapia laser cu lumină roșie destinată tratării alopeciei, terapiile cu lumină albastră BLU-U și ClearLight, destinate tratării acneei, terapia cu lumină roșie Omnilux Revive sau Collagen Bed Therapy, destinate tratării rozaceei, cuperozei și altor afecțiuni care au la bază inflamația, dar și cu indicații în rejuvenare. Acestora li se adaugă terapii pe bază de lumină destinate tratării psoriazisului, precum cabina UVA 1 sau Narrow Band UVA și UVB. Unitatea de fototerapie este completată de o serie de lasere medicale chirurgicale, cosmetice și vasculare.





Grupul Bio-Medica International, din care fac parte rețeaua de clinici dermato-venerologice Bioderm, rețeaua de clinici medicale multi-specializate Bio-Medica, clinicile stomatologie Biodent Professional și centrul de vârstnici One to One Nursing Home a deschis un spital de dermatologie-venerologie de zi, lângă București, în Pipera (Șoseaua Pipera-Tunari, nr. 44). Bioderm Hospital este singura unitate medicală privată cu paturi, cu acest profil din țară. Noul spital este funcțional începând cu 1 aprilie și se află în contract cu Casa de asigurări de sănătate, în luna decembrie fiind finalizată întreaga construcție.